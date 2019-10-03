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Galería | Acereros de Monclova, campeón en la Liga Mexicana de Beisbol

Acereros venció en el duelo definitivo a los Leones de Yucatán.

Por: Azteca Deportes

Liga Mexicana
Acereros, campeones en la Liga Mexicana de Beisbol
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