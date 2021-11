Juan Carlos Camacho, el Novato del Año en la Liga Mexicana de Beisbol

La Liga Mexicana de Beisbol, anunció que el receptor mochiteco Juan Carlos Camacho fue elegido por los medios especializados, como el Novato del Año de la competencia 2021, gracias al talento, profesionalismo y liderazgo.

Los medios locales de las 18 plazas en la LMB, medios nacionales y personal de los clubes del mismo circuito, realizaron la votación de esta y otros reconocimientos anuales, revelándose que el catcher, oriundo de Los Mochis, Sinaloa, tuvo 66 votos, 39 por encima de Alexandro Tovalín de los Mariachis de Guadalajara, quien fue el más cercano perseguidor. Otros peloteros que fueron considerados por los votantes fueron Alexis Wilson, Roque Salinas, Héctor Mora y Christian Ibarra.

Camacho, canterano de la Academia Alfredo Harp Helú

El novel jugador, Juan Carlos Camacho, llegó desde niño a la Academia Alfredo Harp Helú, donde coincidió con Jaime Brena, quien antes de de retirarse como pelotero asistía como coach de infield en el invierno y conoció a Camacho desde que tenía 13 años de edad.

“Siempre mostró cualidades que lo llevaron a trabajar con Seattle, no se le dio la oportunidad de llegar más lejos; sin embargo, creo que al madurar sus cualidades podría tener chance de competir”, comentó Brena, hoy gerente deportivo de Guerreros y agregó que ha logrado mejorar en varios aspectos, como el emocional, al mostrar un carácter que impone desde la receptoría.

El catcher de la novena bélica, lució en su posición y con un bateo oportuno, cualidades que se suman al liderazgo que tuvo en el clubhouse.

“Ha logrado canalizar sus emociones. Es un muchacho aguerrido y un líder que tomó la batuta con su presencia, y por lo hecho, bateó a la hora oportuna”, subrayó Brena al enterarse del reconocimiento por Camacho.

Camacho, un relevo a la altura en Guerreros

Camacho tomó la posición de catcher, la cual perteneció a su manager Erik Rodríguez por 19 temporadas, de las cuales 15 fue titular. El receptor mochiteco se convierte en el primer pelotero del equipo oaxaqueño en ser Novato del Año y el primero de Los Mochis en 32 años ; Germán Leyva, en 1989, fue el más reciente.

Erik Rodríguez, manager de los Guerreros, pudo sacar a relucir su conocimiento en Camacho. “El aporte de Erik (Rodríguez) fue fundamental. Trabajó muy bien con los jóvenes y se enfocó mucho en la receptoría”, subrayó Jaime Brena, quien jugó 21 temporadas en el infield de los Guerreros.

Juan Carlos Camacho, y su biografía

El receptor de la novena de la Verde Antequera, nació el 19 de abril de 1996 y tuvo participación en los Estados Unidos, en donde llegó hasta categoría A.

Los criterios para dicho reconocimiento son: no acumular más de 100 apariciones al bat hasta 2019 en LMB y, además, no se consideraron novatos los peloteros que hayan participado en Estados Unidos en Liga Clase AA, Ligas Independientes u otro nivel más avanzado. Para lanzadores es el mismo criterio, y no tener más de 50 entradas pitcheadas.

En total estuvo en 58 partidos con .312 de promedio de bateo, 28 carreras anotadas, 62 imparables, 10 cuadrangulares y 43 carreras producidas.

Juan Carlos Camacho es Novato del Año 2021 de la LMB y se une a grandes figuras del beisbol como Japhet Amador , Carlos Figueroa, Isaac Rodíguez, Héctor Velázquez, Joakim Soria e Ismael Valdez en recibir este premio.