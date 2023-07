La hora y dónde ver el América vs Columbus Crew |Leagues Cup

Este lunes 31 de julio de 2023 termina la actividad de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 con los últimos cuatro enfrentamientos de la jornada tres. Hay cuatro equipos de la Liga BBVA MX que tendrán actividad, de los que tres buscarán asegurar su boleto a la siguiente fase.

Los partidos del día son: América vs Columbus Crew, Puebla vs Chicago Fire, Toluca vs Colorado Rapids y Guadalajara vs Sporting Kansas City. Con el resultado de los encuentros se van a definir los seis equipos restantes que pasan a 16avos y el lugar en el que se clasifican.

Gol de Santiago Giménez: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Lo que pelean América y Chivas en la última jornada de la Leagues Cup

¿A qué hora es el América vs Columbus Crew?

Uno de los partidos que más llama la atención de la jornada, es el del América vs Columbus Crew pues ambos equipos ya están clasificados a la siguiente fase del torneo y van a pelear por el primer lugar del grupo Centro 1.

El encuentro se disputará en el Estadio Lower.com Field en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México). El partido puede complicarse para el equipo del futbol mexicano pues será en Ohio, Estados Unidos.

¿Dónde seguir el partido del América vs Columbus Crew?

El encuentro podrás seguir la cobertura en vivo a través de la página web de TV Azteca Deportes.

El partido será de vital importancia para el América que llega de golear al conjunto de St.Louis City y de empezar a ser uno de los equipos candidatos a pelear por el título del torneo internacional.

Te puede interesar: Santos manda mensaje tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2023