HORA EXACTA para ver Monterrey vs Tijuana por la Jornada 15 del Apertura 2026; qué clima se espera en el Estadio BBVA

Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana se citan en un compromiso vital de la Jornada 15. Las acciones darán inicio puntualmente a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cómo llegan Monterrey y Tijuana para este partido?

El panorama inmediato exige reacción para los locales. En un accidentado partido donde terminaron con inferioridad numérica y técnico expulsado, los Rayados cayeron por la mínima (0-1) ante Guadalajara, frenando una inercia positiva de tres fechas sin perder. Ese tropiezo complica sus aspiraciones directas a la Liguilla, al ubicarse en la zona de primeros ocho puestos meramente por diferencia de goles. No obstante, regresar al Gigante de Acero, donde han cosechado cuatro de sus seis triunfos, representa el escenario ideal para recuperar solidez defensiva y reencontrarse con su mejor versión ofensiva.

Del otro lado, los Xolos arriban a territorio regiomontano con la urgencia de transformar empates en victorias. Tras un valioso 1-1 en la cancha del América, el cuadro fronterizo alargó a cinco su racha sin conocer la derrota en liga, afianzándose en el séptimo peldaño general. Sin embargo, su asignatura pendiente radica fuera de la frontera: acumulan siete empates en sus últimos ocho cotejos como visitantes y siguen buscando su primera alegría del torneo en patio ajeno (E5, P1). La mesa está servida para un choque de pronóstico reservado donde el margen de error es mínimo.

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¿Qué clima se espera para el partido Monterrey vs Tijuana?

El Estadio BBVA ofrecerá un marco ideal para el choque entre Rayados y Xolos. Al silbatazo inicial (19:00 horas), el termómetro registrará una agradable temperatura de 24 °C, con una sensación térmica de 26 °C propiciada por un 78 % de humedad relativa.

El cielo se mantendrá mayormente despejado con nubes dispersas, sin amenaza de lluvia en la Sultana del Norte. Un viento suave del sureste a 6 km/h (4 mph) completará el ambiente fresco en Guadalupe, garantizando condiciones óptimas para el desgaste físico y el espectáculo sobre la cancha.

