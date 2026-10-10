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Hora EXACTA para ver el Atlas vs Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; ¿Cómo esta la cancha del Jalisco tras el concierto grupero y el Huracán Simon?

Este sábado se disputa el clásico Tapatío entre el Atlas y Chivas

Clásico Tapatío: la joya de Atlas que hoy está en Chivas

Escrito por: Francisco Fernández

Los Rojinegros del Atlas se enfrentan este sábado 10 de octubre a las Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío por la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Jalisco programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sin embargo, el encuentro podría sufrir modificaciones de horario debido a las condiciones meteorológicas en la capital tapatía debido al Huracán Simon que azota al occidente del país.

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Así se encuentra la cancha del Estadio Jalisco previo al clásico Tapatío

La Cancha del Estadio Jalisco no estará en las mejores condiciones debido a un par de conciertos de Julión Álvarez celebrados recientemente en su superficie que provocaron notables afectaciones al terreno de juego.

Incluso el partido entre los Leones Negros ante Dorados por la Liga de Expansión tuvo que ser cambiado de sede y el duelo del Atlas Femenil ante León tuvo que ser reprogramado para darle más tiempo al césped de recuperarse tras la colocación de estructuras y superficies de protección para permitir la celebración del concierto.

Adicional a esto, el huracán Simon ha dejado lluvias de consideración en Guadalajara, por lo que es posible que el terreno de juego recienta las condiciones meteorológicas.

Además, en caso de que el clima empeore el partido podría sufrir ser pospuesto, de acuerdo con el protocolo de tormenta eléctrica de la Liga BBVA MX, como ya ha ocurrido en otros partidos.

  • Atlas vs Chivas
  • Horario: 19:00 horas
  • Estadio Jalisco
  • Sábado 10 de octubre

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