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CONFIRMADO: Hora EXACTA para ver el América vs Chivas de Guadalajara, juego de la Jornada 9 del Apertura 2026

América y Chivas disputan una nueva edición del Clásico Nacional

Para el recuerdo: los 5 partidos inolvidables del Clásico Nacional entre Chivas y América

Escrito por: Francisco Fernández

América y Chivas disputan una nueva edición del Clásico Nacional del futbol mexicano este sábado 19 de septiembre en compromiso de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio Azteca.

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Hora exacta del América vs Chivas

América y Chivas protagonizan el partido más importante del futbol mexicano cuando se enfrenten este sábado 19 de septiembre en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México en la cancha del estadio Azteca.

Las Águilas han perdido el superliderato tras su tropiezo contra el Cruz Azul y buscarán retomar el rumbo lo antes posible ante su odiado rival en un partido en el que estará en juego mas que solo tres puntos y donde el orgullo también se pondrá a prueba.

Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones como pocas veces, con el Rebaño Sagrado en el segundo puesto, mientras que los Azulcremas son terceros, aunque con un compromisopendiente, por lo que se espera un partido sumamente parejo.

Incluso en sus compromisos recientes hay igualdad de condiciones ya que mientras el América tuvo un desgaste considerable ante el Cruz Azul en el Clasico Joven, las Chivas se midieron a los Pumas en un duelo de gran rivalidad que le permitió al Rábano Sagrado sumar tres puntos.

  • América vs Chivas de Guadalajara
  • Hora: 21:15 horas, tiempo del centro de México
  • Jornada 9 Apertura 2026
  • Estadio Azteca

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