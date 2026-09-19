Las posibles alineaciones de América y Chivas para el Clásico Nacional del Apertura 2026

América y Chivas están listos para disputar una nueva edición del Clásico Nacional. Ambos equipos se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en un partido que podría modificar la parte alta de la tabla general.

Guillermo Almada y Gabriel Milito llegarán al encuentro en situaciones diferentes. Las Águilas necesitan reconstruir su defensa después de la derrota por 4-3 ante Cruz Azul, mientras que el Guadalajara tiene la posibilidad de repetir la formación que goleó a Pumas.

Si bien es cierto que las alineaciones todavía no son oficiales, los entrenamientos y las bajas permiten anticipar los jugadores que comenzarían el partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

La posible alineación del América contra Chivas

La principal novedad del América estaría en la defensa. Kevin Álvarez quedó descartado por un golpe en el pie derecho y Dagoberto Espinoza no se encuentra al cien por ciento después de abandonar lesionado el Clásico Joven.

Club América|Crédito: @ClubAmerica / X

Estas ausencias llevarían a Israel Reyes al lateral derecho. Ramón Juárez estaría acompañado por Santiago Ramos Mingo, quien podría debutar oficialmente. Cristian Borja completaría la última línea.

Alan Cervantes y Erick Sánchez serían los encargados de la recuperación. Alejandro Zendejas regresaría a la titularidad junto a Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

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Posible alineación del América: Rodolfo Cota; Israel Reyes, Ramón Juárez, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.

La posible alineación de Chivas contra América

Gabriel Milito tendría menos dudas. Chivas venció 3-0 a Pumas y el entrenador argentino pretende mantener la base que utilizó en el Estadio Akron.

Chivas|Crédito: @Chivas / X

El Guadalajara volvería a utilizar tres defensores, con Roberto Alvarado y Hugo Camberos recorriendo los costados. Santiago Sandoval jugaría detrás de Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Posible alineación de Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos; Santiago Sandoval; Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

A qué hora se juega el América vs Chivas

El Clásico Nacional comenzará este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. América intentará recuperarse de su primera derrota y Chivas buscará prolongar su buen momento.

Las formaciones oficiales serán presentadas minutos antes del encuentro. Hasta entonces, la mayor incógnita estará en las decisiones de Almada y en sus nuevos refuerzos.