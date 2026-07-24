La HORA EXACTA para ver el Atlante vs América, en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 24 de julio del 2026, sigue la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros destacados del día es el Atlante vs América.

La HORA EXACTA para ver el Atlante vs América

El partido de Atlante vs América se jugará en el Estadio Banorte en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México. Será el primer encuentro que tendrá el equipo de pueblo de local en la competición y ante una rivalidad destacada.



Atlante vs América

Hora: 21:05 horas tiempo del centro de México

Fecha: viernes 24 de julio del 2026

Estadio: Estadio Banorte

Así puedes ver el Atlante vs América EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Atlante vs América lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

La transmisión del encuentro comienza en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de Rosique, Zague y David Medrano.

Todos se encontraran desde el Estadio Banorte para poder llevarte todas las emociones del cotejo.

¡Nico Carrera lo sabe! 🐴🔵🔴

Mañana el Atlante galopa por Azteca Deportes #AtlanteXAzteca 👇ATLANTE VS AMÉRICA

📅 ⁣⁣⁣Viernes 24 de julio⁣

🕘 8:50 PM⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKTBqI⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/3fL7rQhXHQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2026

Así llegan Atlante y América

Para el encuentro, Atlante y América llegan a la Jornada 2 del Apertura 2026 con el objetivo de poder llevarse los tres puntos del encuentro.

El equipo azulgrana llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con cero puntos conseguidos en la competición. Su primer encuentro lo terminó perdiendo 1-2 ante Necaxa, el anotador del partido fue Eugenio Pizzuto.

Por su parte, el América llega en el octavo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos. Su primer encuentro lo logró ganar 1-0 ante Querétaro con un gol de Isaías Violante en los minutos finales.