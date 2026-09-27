HORA EXACTA para ver Necaxa vs América, partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 27 de septiembre se disputa el encuentro entre el Club Necaxa y el Club América, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El partido tendrá como sede el Estadio Victoria, ubicado en la ciudad de Aguascalientes.

Te puede interesar: Pumas vs Atlético San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

Actualidad del Club Necaxa

El equipo local se presenta tras concluir su último partido con un marcador en contra de 3-1 frente al Atlético de San Luis, encuentro que también marcó el primer partido de Juan Reynoso en el banquillo del equipo. Actualmente, el conjunto de Aguascalientes registra una secuencia de seis partidos consecutivos sin obtener un triunfo en la liga, el número durante este periodo específico es de cuatro derrotas y dos empates.

Actualidad del Club América

El conjunto visitante llega a este encuentro tras disputar dos jornadas consecutivas ante rivales clasificados como clásicos, de los cuales sumó un punto de seis disputados.

En su partido más reciente, registraron un empate de 2-2 frente a Chivas, donde las dos anotaciones fueron realizadas por el delantero Miguel Borja.

Previo a ese compromiso, finalizaron con un marcador de 4-3 en contra frente a Cruz Azul. Antes de estos dos últimos resultados, el equipo registraba una estadística de cuatro victorias consecutivas.

Te puede interesar: León vs Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX, marcador online

Hora exacta para ver el Necaxa vs América

El silbatazo inicial del partido está programado para las 21:10 horas (tiempo del Centro de México), en el cierre de la Jornada 10 del Apertura 2026.

Después de este partido se hará un parón en la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA, que volverá a ver acción hasta el 9 de octubre.

Te puede interesar: Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, partido de la NFL, marcador online