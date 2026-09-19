La HORA EXACTA de la pelea entre Pitbull Cruz vs Nestor Bravo, campeonato interino ligero del CMB por TV Azteca

La Mansión del Boxeo abre sus puertas la noche de este sábado 19 de septiembre para recibir la pelea entre Isaac 'Pitbull' Cruz en contra de Néstor Bravo por el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Hora exacta de la pelea entre Pitbull Cruz y Néstor Bravo

El Pitbull Cruz vuelve a los cuadriláteros para enfrentarse este sábado 19 de septiembre al puertorriqueño Nestor Bravo en una pelea que tendrá como escenario el Pechanga Arena de San Diego, California, y donde estará en juego el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que actualmente posee el pugilista mexicano.

Cruz buscará defender su cetro y ya buscó intimidar a su rival durante la ceremonia de pesaje previa a este compromiso que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

El originario de la Magdalena Contreras presume de una marca de 28 victorias, tres derrotas y dos empates, con 18 triunfos por la vía del cloroformo y no ha caído desde agosto del 2024 cuando fue vencido por José 'Rayo' Valenzuela.

En esta misma función también estará peleando el medallista olímpico mexicano Marco Verde quien se enfrentará a Guillermo Hernández en una batalla pactada en peso mediano a ocho rounds.

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo

Hora: 23:00 horas

Fecha: sábado 19 de septiembre

Transmisión: TV Azteca

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