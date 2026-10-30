HORA EXACTA para ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: ¿Cuántos mexicanos participarán?

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 arrancará exactamente a las 12:30 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 31 de octubre. El evento tendrá como sede el Estadio Abdoulaye Wade, con un espectáculo de apertura esructurado para durar un aproximado de 90 minutos y marcar historia al ser la primera justa olímpica celebrada en territorio africano.

Para esta edición, México contará con una participación destacada al presentar la cuarta delegación más grande del evento, conformada por 62 atletas, divididos en 41 mujeres y 21 hombres.

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Los deportistas competirán a lo largo de 19 disciplinas diferentes con el respaldo de 27 entrenadores, y durante el tradicional desfile de naciones, la representación nacional será encabezada por los abanderados Ariadna Chávez y Daniel Saborio.

Aunque la inauguración oficial se llevará los reflectores el sábado, la actividad deportiva de los competidores mexicanos comenzará un día antes. El viernes 30 de octubre, la selección nacional de Béisbol 5, una disciplina urbana diseñada para atraer a las nuevas generaciones, hará su debut en el torneo enfrentándose al equipo de Siria.

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El regreso de los Juegos Olímpicos de la Juventud tras ocho años

Los Juegos Olímpicos de la Juventud, en su edición de verano, no se llevaban a cabo desde hace ocho años. La última vez que el mundo vio a las jóvenes promesas del deporte reunidas en esta justa fue durante la histórica edición de Buenos Aires 2018.

Originalmente, la ciudad de Dakar estaba contemplada para albergar el evento en el año 2022. Sin embargo, debido a los estragos operativos y las complicaciones generadas a nivel global por la pandemia de COVID-19, el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de posponer la justa hasta este 2026.

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