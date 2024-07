¿A qué hora compiten Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en el tiro con arco en París 2024?

Llegó el momento de la verdad. La delegación mexicana buscará una medalla este domingo 28 de julio, cuando el equipo de tiro con arco femenil, conformado por: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, regresen a la actividad dentro de una de las disciplinas donde México se ha vuelto protagonista en los últimos años.

Primero tendrán que enfrentar los Cuartos de Final; donde se medirán a Alemania que eliminó a Gran Bretaña en los Octavos de Final. De hecho las teutonas llegaron a estos Juegos Olímpicos como los campeones mundiales, mientras que México arribó con el tercer lugar mundial.

¿A que hora son los Cuartos de Final del tiro con arco para México en París 2024?

El boleto a las semifinales lo buscarán en punto de las 7:01 AM (tiempo del centro de México), de este domingo 28 de julio, en caso de clasficarse a la la antessala de las medallas entrarán en activadad entre las 7:47 AM o las 8:10 Am. Por su parte, el bronce se peleará este mismo domingo a las 8:48 AM; y la Gran Final, por la medalla de oro, se disputará en punto de las 9:11 AM.

¿Cuántas medallas tiene México en Tiro con Arco en los Juegos Olímpicos?

Esta es una prueba que en los últimos años le ha dado medallas a la delegación mexicana. Las primeras cayeron en Londres 2012, con Aída Román y Mariana Avitia, plata y bronce respectivamente. La otra, fue obra de Ale Valencia y Luis Álvarez, con el bronce en equipos mixtos, en Tokio 2020.