Horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS presentación de la Fórmula 1 temporada 2025 | F1 75 Live

La Fórmula 1 está lista para deslumbrar al mundo con un evento sin precedentes: el F1 75 Live. Este espectáculo marcará el inicio de la temporada 2025 y celebrará el 75º aniversario de la competición. Por primera vez en la historia, las diez escuderías de la Fórmula 1 presentarán juntos sus nuevos monoplazas en un evento que promete ser inolvidable.

El F1 75 Live se llevará a cabo este martes 18 de febrero en el prestigioso O2 Arena de Londres, Inglaterra. Este recinto, conocido por albergar eventos de gran magnitud, tiene capacidad para 20,000 espectadores, y todas las entradas se agotaron rápidamente desde su puesta a la venta en noviembre de 2024. La expectación es enorme, y no es para menos, ya que este evento reunirá a todos los pilotos titulares de la temporada 2025, incluyendo a figuras destacadas como Lewis Hamilton, quien debutará con Ferrari, Carlos Sainz, en su nueva etapa con Williams y al actual campeón del mundo el neerlandés Max Verstappen con Red Bull.

¿Dónde ver el F1 75 Live GRATIS?

El evento comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá una duración de dos horas. Para aquellos que quieran ver el evento en VIVO y GRATIS, la Fórmula 1 transmitirá el evento a través de su sitio oficial y en sus canales oficiales de YouTube, Facebook y TikTok, permitiendo que los aficionados de todo el mundo disfruten de este espectáculo desde la comodidad de sus hogares.

Los integrantes del espectáculo F1 75 Live

El F1 75 Live no solo presentará las nuevas decoraciones de los coches, sino que también ofrecerá un espectáculo con actuaciones musicales y la participación de celebridades internacionales. El evento será conducido por el humorista británico Jack Whitehall, acompañado por los comentaristas de la F1 Laura Winter y Lawrence Barretto. Entre los artistas que se presentarán en vivo se encuentran el cantante de country Kane Brown, la banda británica Take That y el músico Brian Tyler.

Cada equipo dispondrá de siete minutos en el escenario para presentar sus colores y hablar sobre la nueva temporada. El orden de presentación será inverso a la clasificación de constructores de la temporada pasada, comenzando con Sauber y finalizando con McLaren, actual campeón de constructores.

Aunque algunos equipos ya han mostrado avances del diseño de sus coches, en este evento se conocerán con mayor detalle las decoraciones definitivas de cada monoplaza. El F1 75 Live promete ser un gran evento en la historia del automovilismo, estableciendo un nuevo estándar en la forma en que se presentan los equipos antes de una temporada.

Con una producción espectacular, actuaciones de alto nivel y la presencia de todos los pilotos, este evento será una de las celebraciones más memorables de la Fórmula 1.