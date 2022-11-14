¿Horario y dónde ver EN VIVO la lista de convocados de México al Mundial 2022?

Llegó la hora para que el técnico de la Selección Mexicana el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino de los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo Qatar 2022.

México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Azteca Deportes transmitirá en VIVO el momento en que el ‘Tata’ de los nombres de los elegidos que representarán al futbol mexicano en el máximo torneo de futbol en el mundo y lo podrás ver a través de las rede sociales de Azteca Deportes a partir de las 12:00 PM tiempo del centro de México con el análisis y comentarios de Christian Martinoli, Luis García y David Medrano.

Hasta el momento hay 30 jugadores que se encuentran en la concentración de la Selección Azteca en Girona, España que se concentró para los encuentros de preparación ante la selección de Irak ( donde México ganó por 4-0 ) y Suecia ( partido que se disputará el próximo miércoles 16 de noviembre ). De esta convocatoria serán baja cuatro futbolistas para quedar los 26 que estarán en Qatar.

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La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 enfrentando a su similar de Polonia, con su máxima estrella el delantero Robert Lewandoski, el martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974.

El segundo encuentro de los dirigidos por el ‘Tata’ Martino será con la selección de Argentina, una de las favoritas para alzar la Copa y que contará con su máxima figura Lionel Messi que se encuentra en buena forma. El partido se llevará a cabo en el Estadio Lusail el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas.

El último partido de la fase de grupos de México será ante la selección de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail.

¿Dónde ver EN VIVO la lista de convocados de México a Qatar 2022?

Lo podrás ver en VIVO a través de las rede sociales de Azteca Deportes

¿A qué hora ver EN VIVO la lista de convocados de México a Qatar 2022?

A partir de las 12:00 horas tiempo del centro de México.

