A horas de su pelea, Demetrius Andrade señala a Canelo Álvarez

El boxeador mexicano, Canelo Álvarez, se ha hecho en su carrera de detractores en el pugilismo que cuestionan sus decisiones y peleas, uno de estos y que ha aparecido en escena en los últimos años, es Demetrius Andrade, que vuelve al pugilismo esta noche de sábado para debutar en la división de los supermedianos en donde buscará a toda costa medirse ante el tapatío, aunque este en alguna ocasión ya le hizo saber su nulo interés en pelear ante él.

Demetrius Andrade, de 34 años de edad, y con un record como invicto en 31 peleas, de las cuales 19 ha ganado por nocaut, se presenta por vez primera a pelear en las 168 libras, donde Saúl Álvarez es campeón indiscutido. En su debut chocará ante Demon Nicholson en la cartelera de Gervonta Davis ante Héctor Luis García.

Andrade tiene este compromiso, pero tiene en la mira como siguiente desafío a Jermall Charlo, aunque su objetivo en esta división será Canelo Álvarez, que parece que para su vuelta, tiene a John Ryder como eventual contrincante.

Showtime/PBC

John Ryder se perfila como rival de Canelo

Hace unos días, Canelo Álvarez mencionó el nombre de John Ryder como su posible rival cuando termine de recuperarse de su operación en la mano izquierda y pueda ir de lleno al gimnasio.

“Sería interesante una pelea con él en Londres, ¿no? Porque él es de ahí, sería un choque muy grande. Pero la verdad es que ahorita yo no he hablado ni me he puesto a negociar. Estoy enfocado en la rehabilitación de mi mano y ver cómo me siento en enero, ver qué es lo que me dice el doctor. Veremos si es Ryder o cualquier otro oponente, no me importa”, comentó Canelo en diciembre pasado.

John Ryder sabe que es el posible rival y claramente desea que este duelo ocurra y abre la puerta a otras sedes, no solo su país para encarar el choque más relevante de su trayectoria.

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 16: Saul 'Canelo' Alvarez looks on during the press conference on the 'VMC' beverages by 'Canelo' Alvarez at Monumento A La Revolucion on November 16, 2022 in Mexico City, Mexico.

Demetrius Andrade se lanza contra Canelo ante la probable pelea ante Ryder

Ese combate, Canelo vs Ryder, no es del agrado de Demetrius Andrade, por lo que a horas de su pleito ante Nicholson, se fue de lleno contra Canelo pidiéndole que se enfrente a los mejores.

“Pura basura, pura basura. Eso es lo que es. Solo otra pelea fácil. Otro motivo para que salga y diga que (Canelo) está peleando con los mejores. No le falto al respeto a John Ryder pero, vamos, no es el mejor”, dijo Andrade a The Boxing Voice.

Los antecedentes de Demetrius Andrade y Canelo Álvarez

Luego del triunfo de Canelo ante Billy Joe Saunders ocurrido el 8 de mayo del 2021, Canelo y Andrade tuvieron un altercado en la conferencia de prensa posterior al evento, donde el campeón en cuatro diferentes divisiones, le hizo saber que pelea feo y que no es rival para él.

“Hombre, peleas con nadie. Eres un campeón, pero no peleas con nadie. Ganaste el cinturón sin nadie. Eres un boxeador horrible. Nunca ganaste contra un buen peleador. Eres un boxeador horrible, solo buscas el día de pago”, indicó Canelo aquella agitada noche.