Simulaciones y estadísticas predicen si Chivas o Toluca será el campeón del Apertura 2026

Mientras muchos observan la tabla de posiciones tras la Jornada 8 del Apertura 2026, las estadísticas también permiten conocer qué equipos tienen mayores posibilidades de llegar hasta las últimas instancias del campeonato. Una investigación basada en simulaciones pone a Chivas y a Toluca como los máximos candidatos al título de la Liga BBVA MX.

Así como Chivas lidera el campeonato de la Liga MX, las simulaciones de Statiskicks colocan al conjunto rojiblanco como el principal candidato al título. Toluca aparece muy cerca, mientras que Cruz Azul y el América completan el grupo de principales favoritos.

Chivas y Toluca pelean por el título, según las simulaciones

El modelo de 100 mil simulaciones de Statiskicks coloca a Chivas en el primer lugar de las proyecciones. El conjunto rojiblanco tiene un 26.8% de probabilidad de ser campeón y un 98.0% de posibilidades de clasificar a la Liguilla. Actualmente suma 17 puntos.

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Toluca aparece como su principal perseguidor. Los Diablos Rojos tienen la mayor probabilidad de acceder al Top 8, con 98.8%, mientras que sus posibilidades de conquistar el campeonato alcanzan el 22.2%. El equipo suma 16 unidades en siete partidos.

Cruz Azul ocupa el tercer lugar entre los candidatos, con 15.6% de probabilidad de ser campeón y 86.0% de clasificación a la Liguilla. Más atrás aparece América, con 9.0% de título y 83.8% de Liguilla.

Entre algunos de los equipos que habían comenzado con más expectativas este torneo, Pachuca registra 4.9% de posibilidades de campeonato, seguido por Rayados con 4.2% y Pumas con 2.3%.

Chivas, TODAVÍA, sigue siendo el campeón más probable, pero Toluca está metiendo mucha presión. pic.twitter.com/yGbrhuDdcy — Statiskicks (@statiskicks) September 14, 2026

¿Qué se sabe del América y el Cruz Azul?

Las estadísticas colocan a Cruz Azul por encima del América en la carrera por el título, pese a que las Águilas marchan terceras en la tabla con 16 puntos.

Un caso particular es Tigres. Aunque ocupa el puesto 14 con siete puntos y apenas tiene 20.1% de posibilidades de entrar al Top 8, el modelo le da 2.9% de probabilidad de ser campeón, siendo superior a equipos que hoy día tienen más puntos.

La explicación está en la fuerza relativa de los planteles: si Tigres consigue clasificar, su potencial en una fase de eliminación directa podría convertirlo en un posible candidato a campeonar.

