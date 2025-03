¡NO ES BROMA! Equipo de la MLS pide disculpas a su afición por culpa de LIONEL MESSI

Uno de los partidos más llamativos de la segunda semana de actividad en la MLS era la visita del Inter Miami a la ciudad de Houston para medirse ante el Dynamo, sin embargo, poco antes de que se realizará el juego perdió interés por culpa de Lionel Messi.

La razón fue que el director técnico de los Flamencos del sur de Florida, Javier Mascherano tomó la decisión de no convocar a su compatriota y ex compañero Lionel Messi para que no realizará el viaje a Texas y pudiera descansar de cara a su partido en la Champions Cup de la CONCACAF.

El comunicado de la polémica

Ante el no viaje de Lionel Messi al partido, el Houston Dynamo tuvo que sacar un comunicado para los fanáticos del equipo de la ciudad espacial que habían comprado un boleto para ver al reciente campeón del mundo, donde buscaron la manera de compensarlos por no poder ver al nacido en Rosario.

“El Houston Dynamo está emocionado de recibir al Inter Miami en el Shell Energy Stadium este domingo por la noche. El recientemente compartido informe de estatus de jugadores para el partido no incluye al delantero Lionel Messi, pero se ha informado que no ha hecho el viaje a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente.

Tenemos muchas ganas de recibir a todos mañana para lo que será una atmósfera increíble. Para mostrar nuestro agradecimiento, los fans que asistan al partido de mañana podrán pedir una entrada gratis para otro partido del Dynamo en esta temporada”, informó el Houston Dynamo en un comunicado de prensa dirigido a sus fanáticos que habían comprado un boleto para el partido ante el Inter Miami.

¿Cuánto quedó el Inter Miami sin Messi contra el Houston Dynamo?

A pesar de no haber contado con Lionel Messi el Inter Miami sacó un triunfo de la ciudad espacial, al ganarle por marcador de 1-4 al Houston Dynamo; las anotaciones de los visitantes fueron de Luis Suárez, Tadeo Allende y doblete de Telasco Segovia, por los locales el único gol fue del uruguayo recién llegado Nicolás Lodeiro.

