Huanmie conquista el TFT Paris Open 2025 y hace historia en el mayor Open de Teamfight Tactics

El TFT Paris Open 2025 cerró con broche de oro tras tres intensos días de competencia en la capital francesa. Huanmie se coronó campeón del evento, llevándose el Cinturón del Estratega y un Gran Premio de 100,000 dólares, luego de imponerse en una final épica al mejor de cinco partidas que mantuvo al público al filo de sus asientos.

Te puede interesar: Clair Obscur: Expedition 33 arrasa en The Game Awards 2025 y establece un récord histórico

Con 768 competidores participando en el cuadro principal, el Paris Open se consolidó como el torneo Open más grande en la historia de Teamfight Tactics, reflejando el crecimiento sostenido del título de Riot Games y su escena competitiva global. Miles de aficionados se dieron cita para vivir un evento que combinó alto nivel de juego, espectáculo y una fuerte conexión con la comunidad.

Split Fiction ¿Es verdaderamente un juegazo? | Aze Review

Tras su victoria, Huanmie compartió su emoción por el logro: “Estoy súper emocionado y feliz ahora mismo. Agradezco mucho el apoyo, especialmente de los aficionados chinos. El ambiente en el TFT Paris Open fue increíble. Espero poder ir a Las Vegas el año que viene”, declaró el campeón, anticipando su interés por seguir compitiendo en los grandes escenarios internacionales.

Más allá de la competencia, el evento ofreció una amplia variedad de actividades comunitarias. Entre los momentos más destacados estuvieron el primer Artist Alley oficial de TFT, una reunión de cosplayers inspirados en Lore & Legends, sesiones de streaming compartidas, y espacios donde los asistentes pudieron probar otros títulos del ecosistema de Riot, como 2XKO y Riftbound.

Te puede interesar: Conoce Nex Playground, la nueva consola que amenaza con superar a la Xbox

El TFT Paris Open también sirvió como plataforma para anuncios importantes de cara al futuro del juego. Geoffrey Virtue, productor ejecutivo de TFT, y Peter Whalen, director de juego, adelantaron planes para 2026, incluyendo el esperado regreso del Set 4.5: Designios – Festival de las Bestias en enero, avances de los sets que llegarán durante el año y noticias sobre una actualización tecnológica prevista para el Set 18.

Finalmente, durante una reunión de prensa previa al evento, Michael Sherman, director global de TFT y esports emergentes, confirmó que el circuito Open regresará a Estados Unidos con el TFT Vegas Open 2026, reafirmando la ambición de Riot Games por seguir expandiendo la escena competitiva de Teamfight Tactics a nivel mundial.