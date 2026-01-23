Hugo Sánchez reconoce acto de aficionado mexicano en Madrid y hace lo impensable

Hugo Sánchez es considerado el mejor jugador que ha dado el país en todos los tiempos y las estadísticas lo respaldan al ser un referente en grandes clubes del mundo como lo fue el Real y el Atlético de Madrid. Este último fue su primer club en el viejo continente y con el que fue un ícono, por lo que ahora tiene una placa, la cual fue limpiada por un aficionado mexicano y que será retirada por una gran razón.

El usuario de Instagram identificado como Joseph se volvió viral en las redes sociales al limpiar la placa del “Macho” que se ubica las afueras del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, que acaba de fichar a otro mexicano, considerado el nuevo Gilberto Mora.

El mexicano busca al aficionado que limpió su placa en el “Paseo de la Fama del Atlético de Madrid”.|Hugo Sánchez

“Ayúdenme a localizar a este chaval porque me gustaría agradecerle de manera personal por su gran detalle”, escribió el exjugador en su página oficial de Facebook. Con este acto, se comprueba de que Sánchez es reconocido por las nuevas generaciones, pese a que no lo vieron jugar.

La placa de Hugo ha sido tema de conversación en los últimos años, pues ha sido vandalizada en reiteradas ocasiones, quizá por aficionados colchoneros que no le perdonaron irse con el odiado rival: Real Madrid, donde hizo historia al ganar 4 pichichis y un sinfín de títulos.

Cabe mencionar que la placa del mexicano será retirada en los próximos meses con la renovación del llamado “Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid”, aunque todavía no hay una fecha certera.

Los números de Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid

“Hugol” llegó al Atlético de Madrid para la Temporada 1981, luego de salir campeón con Pumas en la ahora llamada Liga BBVA MX. Con los colchoneros marcó 82 goles en 152 partidos disputados durante 4 años en el club.

Lo más destacable de Hugo fue el primer pichichi que conquistó en la Temporada 1984-1985 al marcar 19 goles. Posteriormente, se marchó al Real Madrid, donde se consagró como uno de los mejores delanteros del mundo.