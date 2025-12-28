Atlético de Madrid le juega sucio a Hugo Sánchez y le niega el título de leyenda

La ausencia de Hugo Sánchez en la nueva dinámica del Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid se ha sentido como un golpe bajo para muchos aficionados rojiblancos, que no entienden cómo el club puede ignorar a uno de los goleadores más determinantes de su historia. Para una parte importante de la hinchada, el mexicano no solo cumplió, sino que dejó una huella que merece ser reconocida en cualquier recuento serio de figuras legendarias de la institución.

¡POLÉMICA EN EL ATLETI! 🚫🏆



El Atlético de Madrid arrancó la votación para elegir a los próximos integrantes de su nuevo Paseo de Leyendas, pero la lista que podrán votar los socios no incluye a Hugo Sánchez ni a Thibaut Courtois, dos figuras históricas del club que quedan… pic.twitter.com/vvjzi20F0c — Claro Sports (@ClaroSports) December 27, 2025

El club colchonero presentó recientemente un nuevo proceso para elegir a las figuras que tendrán un lugar en su Paseo de Leyendas, cambiando por completo el criterio que se manejaba hasta ahora. Antes, bastaba con superar los 100 partidos oficiales para que un jugador accediera automáticamente a este reconocimiento, sin que se evaluara con detalle su impacto deportivo o emocional en la historia rojiblanca.

Ahora serán los socios del Atlético de Madrid quienes voten de forma directa en la web oficial, lo que abre la puerta a decisiones mucho más emotivas y también a ajustes de cuentas históricos.

¿Desaire histórico a Hugo Sánchez?

La polémica estalló cuando se conoció la lista inicial de nombres considerados para este Paseo de Leyendas y el de Hugo Sánchez brillaba por su ausencia, algo que muchos interpretan como una maniobra deliberada del club. El mensaje que percibe una parte de la afición es claro: al mexicano se le sigue cobrando, décadas después, haberse ido al Real Madrid, donde alcanzó el punto más alto de su carrera y se convirtió en ídolo absoluto del eterno rival.

Para gran parte de la afición rojiblanca, ese salto al otro lado de la ciudad fue una auténtica traición, y esa herida sigue abierta en el imaginario colchonero. Esa misma lógica también ha dejado fuera a figuras como Thibaut Courtois, exguardameta del Atleti y hoy portero del Real Madrid, cuya placa en el Estadio Metropolitano incluso ha sido vandalizada como símbolo de rechazo. La sensación es que el club está utilizando el nuevo formato de votación para “depurar” a quienes, a ojos de un sector duro de la grada, rompieron el código no escrito de fidelidad.

Sin embargo, un amplio grupo de seguidores insiste en que el fútbol se mide en la cancha, y ahí el legado de Hugo Sánchez con la camiseta rojiblanca es innegable. Con el conjunto colchonero, el mexicano logró su primer Trofeo Pichichi y conquistó una Copa del Rey, habiendo convertido un total de 82 tantos en 152 encuentros, números que lo colocan entre los atacantes más efectivos que han pasado por el club.

Para estos aficionados, borrar su nombre del debate de las leyendas es reescribir la historia a conveniencia y castigar al jugador por decisiones de carrera que, al final, forman parte de la lógica competitiva del fútbol.

La leyenda de Hugo más allá del Atleti

Lo que para algunos en el Atleti es motivo de resentimiento, para el Real Madrid es motivo de orgullo absoluto: allí, Hugo Sánchez se transformó en uno de los mejores delanteros de su generación. Con la camiseta blanca disputó 282 partidos oficiales y marcó 208 goles, liderando un ataque temible y siendo pieza clave de la mítica “Quinta del Buitre”. En ese periodo ganó cinco Ligas consecutivas, una Copa de la UEFA, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, además de cuatro Trofeos Pichichi y una Bota de Oro europea.

Estos logros, paradójicamente, son parte de la razón por la que una facción del entorno colchonero prefiere minimizar su etapa en el Atlético y negarle el título de leyenda del club. Pero en el contexto global del fútbol español, el mexicano ya está instalado desde hace años en un pedestal reservado para muy pocos goleadores, más allá de cualquier lista oficial o paseo conmemorativo. Desde México hasta Europa, pasando por Estados Unidos, su figura sigue siendo referencia cuando se habla de delanteros letales, chilenas imposibles y goles que marcaron época en LaLiga.

Frente a este escenario, la decisión del Atlético se percibe más como un ajuste de cuentas emocional que como una evaluación objetiva de lo que Hugo Sánchez aportó en el terreno de juego. Puede que el club haya querido quedar bien con el sector más radical de la grada, pero a cambio ha abierto un debate global sobre cómo se define realmente a una leyenda y qué pesa más: los goles y los títulos, o los resentimientos que deja una rivalidad histórica. Mientras la controversia crece, muchos aficionados tienen clara su postura: aunque el Atleti lo deje fuera de su Paseo de Leyendas, para ellos el Pentapichichi ya tiene su propia placa, grabada para siempre en la memoria del fútbol.