Humilló a la Selección Mexicana, lo sancionaron por doping y hoy regresa a las canchas con un equipo insólito

Alejandro “Papu” Gómez fue sancionado por doping durante 2 años, tiempo en el que no quiso saber nada del futbol. No obstante, el futbolista de 37 años regresa a las canchas con un equipo insólito como lo es el Calcio Padova de la Segunda División de Italia. El jugador que humilló a la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y que estuvo en el radar del América , eligió la Serie B por encima de otras opciones.

“Tenía ofertas en el extranjero. En Argentina y en los Emiratos Árabes, pero Italia es mi hogar. Es un tipo de futbol que conozco y un lugar donde mi familia está feliz. Me veo jugando la Serie A con el Padova”, declaró durante su presentación con el equipo Gómez, quien en un momento pensó en retirarse .

@papugomez_official “Papu” Gómez le informaron de su doping a 2 días de la final del Mundial de Qatar 2025 y ahora regresa a la Serie B de Italia

Así fue el día que “Papu” Gómez se enteró de su doping

“Papu” Gómez formó parte de la Selección de Argentina que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, pero para él los festejos no fueron los mismos a los de sus compañeros, pues mientras brincaba de alegría, pensaba en lo que le deparaba el destino al dar positivo a doping.

El extremo izquierdo fue notificado de su doping 2 días antes de la final entre la Albiceleste y Francia, por lo que vivió una experiencia completamente diferente a la plantilla. De acuerdo con sus declaraciones, se le informó de ello mediante un correo electrónico.

¿A qué sustancia dio positivo el argentino que hoy regresa a las canchas con un equipo insólito?

Alejandro Gómez dio positivo al doping tras consumir terbutalina, fármaco que está prohibido en el futbol, ya que aporta mayor flujo sanguíneo y ayuda a las personas a recuperarse más rápido tras un esfuerzo intenso, de acuerdo con el portal español Relevo.

El campeón del mundo argumentó que consumió el fármaco mediante el jarabe para la tos de sus hijos durante una noche que no se sentía bien, pero el error que le costó la suspensión de 2 años fue el no notificarle al cuerpo médico del Sevilla (su entonces club) sobre ello.

Bagno di folla di tifosi biancoscudati al Macron Store per il “meet & greet” con il Papu Gomez!https://t.co/5nFBq3xXTC pic.twitter.com/KSb60qgKNh — Calcio Padova (@PadovaCalcio) October 22, 2025

El día en que Alejandro Gómez y Argentina humillaron a la Selección Mexicana

Alejandro Gómez fue al Mundial de Qatar 2022 con Argentina, la cual humilló a la Selección Mexicana en esa justa al derrotarlos 2-0. El combinado tricolor tenía todo para eliminar a la Albiceleste, pues en la fecha inaugural había perdido, pero ello no fue así. Cabe mencionar que en ese encuentro “Papu” se quedó en la banca por decisión de Lionel Scaloni.