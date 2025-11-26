IA predice a los Semifinalistas del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Inteligencia Artificial ha sido consultada para conocer de acuerdo a datos y análisis profundos, a los equipos de la Liga MX, que lograrán avanzar a las Semifinales del torneo Apertura 2025 de las llaves de Cuartos de Final que ya han sido anunciadas y que contemplan el Toluca vs Bravos de Juárez, Tigres ante los Xolos de Tijuana, Cruz Azul ante Chivas y el duelo de América en contra de Monterrey.

En diferentes plataformas de IA, se realizó la consulta y concuerdan entre los equipos que irán a la antesala de la Final de Liga MX, aunque se reitera que solo se toman en cuenta datos recientes, momentos y jugadores claves y no como tal una predicción.

La información de la IA, además de generar conversación, permite tener una noción más amplia si de realizar alguna apuesta se trata, pues permite tener una guía para realizar el mejor pronóstico.

Estos son los pronósticos de la IA sobre los Cuartos de Final de la Liga MX

Toluca vs Bravos: De acuerdo a la consulta, será Toluca el que avanzaría de los Cuartos de Final por su mejor momento, el llegar como campeón vigente y teniendo al campeón de goleo como lo es Paulinho, considerándose también el tiempo de descanso de casi dos semanas.

Tigres vs Xolos: La IA se decanta por los felinos como el equipo que podría avanzar a las Semis, basándose en este caso al mejor equipo en cuanto a nombres y a que Xolos entró entre los equipos de play in.

Cruz Azul vs Chivas: Considera la IA que Cruz Azul tendrá las armas para dejar en el camino a unas Chivas que si bien pueden pelear, no creen que estén para superar a la máquina que terminó entre los mejores cuatro conjuntos.

América vs Rayados: En esta serie también es complejo dar un amplio favorito, pero la IA por la tradición, experiencia de últimos torneos, funcionamiento colectivo y momento, decidió anotar al Ame en las Semis.