Paulinho generó el interés de una potencia mundial del futbol y solo tendría que pasar esta prueba

Desde que llegó a la Liga BBVA MX a mediados del año pasado, Paulinho mostró un desempeño espectacular. Tras el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025, el delantero de Toluca volvió a estar en boca de todos al acabar como tricampeón de goleo y ayudar a que su equipo finalice en la primera posición. Sus buenas actuaciones y constancia hicieron que Roberto Martínez, DT de Portugal, lo tenga en la mira.

Luego de vencer con un histórico 9-1 a Armenia en la última jornada de las Eliminatorias UEFA, Portugal se aseguró su lugar en el Mundial de Norteamérica 2026. En la rueda de prensa post partido, Roberto Martínez mencionó a algunos futbolistas que le gustaría probar en el ataque y Paulinho fue uno de los nombres destacados.

"Como delanteros contamos con Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo. Además, tenemos a Diogo Jota, quien está con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlo a cumplir su sueño de ganar el Mundial", señaló el técnico español del seleccionado luso. "Ahora habría que definir otro atacante, y tenemos tres opciones", confesó.

El propio entrenador dio tres nombres: Paulinho, André Silva y Fábio Silva. De todos ellos, el goleador de Toluca es el que tiene mejores números. Entre el Apertura 2025 y la Leagues Cup, disputó 18 partidos y convirtió 16 tantos, cifras con las que sin dudas querría contar cualquier selección.

Pese a tener ya 33 años, el oriundo de la ciudad de Barcelos solamente disputó tres encuentros con Portugal, todos ellos en 2020. Sin embargo, la mención de Martínez tras la clasificación a la Copa del Mundo le abre las puertas en el futuro cercano. Habrá que esperar para ver si integra la convocatoria en la primera fecha FIFA del año que viene.

Antes de pensar en el Mundial, Paulinho se enfoca en la Liguilla

Si quiere demostrar que es mejor opción que André Silva (que actualmente juega en el Elche) y Fábio Silva (Borussia Dortmund) para el frente de ataque portugués, Paulinho debe seguir destacando en la Liga BBVA MX. Para eso, deberá cumplir con las expectativas en la Liguilla.

Luego de terminar la Fase Regular del Apertura 2025 en lo más alto, Toluca aún aguarda para conocer a su rival en los cuartos de final. Este se sumará desde el Play-In y puede ser Tijuana (séptimo clasificado), Juárez (octavo), Pachuca (noveno) o Pumas (décimo).