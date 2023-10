Iga Swiatek hace historia al levantar el título del China Open

Iga Swiatek dominó la final del China Open frente a la rusa Liudmila Samsonova y levantó el título del WTA 1000 firmando un doble 6-2 en poco más de una hora. La polaca venía de dejar en el camino a Cococ Gauff, quien llegó a dicho duelo con racha de 16 victorias consecutivas.

Más allá del trofeo y los millones de dólares, Swiatek persigue desde hace mucho la historia y el legado. El domingo se convirtió en la primera tenista que levanta cinco títulos o más en temporadas consecutivas desde que Serena Williams lo hiciera entre 2014 y 2015. La segunda raqueta a nivel mundial ganó Roland Garros hace algunos meses.

Este torneo me dará confianza para el resto de mi carrera, me enseña que siempre hay posibilidades de superarte. A veces es bastante sencillo, pero nos complicamos las cosas. Estoy muy feliz de haberme mantenido concentrada en el trabajo duro, al final ha dado sus frutos. Estoy contenta de que después del US Open he vuelto a los fundamentos y al trabajo duro en mi tenis. Seguiré haciéndolo. Ganar este trofeo me enseña una lección para el resto de mi vida”, menciono tras el partido la jugadora de 22 años.

El primer título WTA 1000 de la campaña llegó tarde pero le da plena confianza para encarar las Finals en Cancún entre el domingo 29 de octubre y el domingo 5 de noviembre, previamente había caído en el partido por el campeonato en Dubái y Madrid. Como suele ser costumbre con la carismática tenista, no cedió muchos sets durante el certamen, solamente se dejó uno contra Caroline Garcia en los cuartos de final.

El tenista americano, Sebastian Korda eliminó a Daniil Medvedev en la segunda ronda del Masters 1000 de Shnaghái con parciales de 7-6 (8) y 6-2. Es la primera vez en la carrera del estadounidense que vence a un jugador rankeado dentro de los mejores cincos del mundo, el moscovita es tercero del planeta. Ahora se medirá ante Francisco Cerúndolo en los octavos de final.

