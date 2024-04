Igor Lichnovsky EXPLOTA por la entrada de Piero Quispe en el Clásico Capitalino

El Estadio Olímpico Universitario abrió sus puertas para una nueva edición del Clásico Capitalino, Pumas vs América, el pasado sábado 20 de abril. El triunfo se lo llevó el conjunto dirigido por Gustavo Lema; sin embargo, se despertó la polémica con una entrada sobre Igor Lichnovsky en la primera parte: Piero Quispe fue quien protagonizó la otra parte de la jugada.

Fue este lunes 23 de abril, cuando Igor Lichnovsky rompió el silencio sobre la jugada con Piero Quispe: el defensa chileno del Club América fue enfático en el hecho de que los árbitros deben cuidar la integridad de los jugadores, a pesar de no presentar quejas airadas tras las faltas.

“Yo creo que yo no debiese de tener que darme 10 vueltas para que el árbitro de turno tenga que cuidar a los jugadores. O sea, nada personal con ningún árbitro, yo siempre voy y lo saludo y les doy toda la buena suerte antes del partido, no creo que hagan algo en contra al propósito; simplemente que no creo que yo me haya tenido, como tú dices: si te hubiese dado 10 vueltas lo expulsan, por qué me voy a dar 10 vueltas, tienen que cuidarme”, fue lo declarado por el defensa chileno del Club América.

Igor Lichnovsky será baja del América para el último partido del Clausura 2024

Durante el partido contra Pumas, Igor Lichnovsky recibió su quinta tarjeta amarilla y se perderá el último partido del Club América en la fase regular del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: Las Águilas visitarán a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para cerrar el semestre y confirmar su posición en la clasificación general de cara a la liguilla.

El duelo entre Puebla y América podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7 el próximo viernes 26 de abril; además, estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Igor Lichnovsky of America during the game America vs Pumas UNAM, corresponding to Round 10 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 30, 2023.



Igor Lichnovsky de America durante el partido America vs Pumas UNAM, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 30 de Septiembre de 2023.

