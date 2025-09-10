deportes
Hijo de Dr. Wagner Jr cambia de nombre por algo emotivo: el luchador revela su nueva identidad

El Hijo de Dr. Wagner Jr retuvo el Campeonato Latinoamericano, pero lo que llamó la atención de los aficionados fueron sus palabras, al cambiarse de nombre

Hijo de Dr. Wagner Jr cambia de nombre por algo emotivo: el luchador revela su nueva identidad
Hijo de Dr. Wagner Jr cambia de nombre por algo emotivo: el luchador revela su nueva identidad
El Hijo de Dr. Wagner Jr sigue demostrando que está hecho para el deporte espectáculo, pues en su espalda carga 2 grandes legados: el de su padre, Dr. Wagner Jr y el de su madre, Rossy Moreno, grandes luchadores. El mexicano tuvo un gran fin de semana el retener el Campeonato Latinoamericano de Triple A en Worlds Collide, pero lo que llamó a atención del evento fue que el gladiador se autonombró de otra manera, aplicando la de L.A Park, quien se cambió el nombre por una razón que nadie puede creer.

El luchador mexicano, después de derrotar al Mesías, tomó el micrófono y habló para su público con palabras que retumbaron en todo el recinto, pues ahora dijo llamarse Dr. Wagner III, haciendo homenaje a la gran dinastía a la que pertenece por parte de su padre, pues fue su abuelo quien comenzó el camino, después su padre y tío, quien falleció arriba de un ring. Así fue como se enteró Hijo de Dr. Wagner Jr sobre la muerte de Silver King .

Hijo de Dr. Wagner Jr se autonombró Dr. Wagner III luego de retener el Campeonato Latinoamericano de la Triple A

“Mi familia, mi padre, mi madre y mi familia han dado todo por este negocio y yo les ofrendo con todo el amor, cariño, respeto y lealtad este hermoso cinturón. Yo me presento, soy Dr. Wagner III, el presente, el pasado y el futuro, pero sobre todo la máscara más hermosa del mundo”, declaró el campeón Latinoamericano de Triple A.

La carrera ascendente de Hijo de Dr. Wagner Jr

Hijo de Dr. Wagner Jr es descendiente de una familia llena de luchadores, aunque el camino no fue fácil, ya que no contó con el apoyo de su papá, pues él prefería que estudiara una carrera. Pese a ello, el campeón Latinoamericano de Triple A se armó de valor y comenzó a entrenar hasta debutar profesionalmente en la empresa de Los Perros del Mal en 2009.

La carrera de Dr. Wagner III fue en ascenso, pues su gran oportunidad llegó años después cuando arribó a la empresa japonesa Pro Wrestling Noah, donde ganó un campeonato de Peso Pesado, uno Nacional y otro de Parejas de GHC, así como vencedor en el Global Tag league 2020.

El luchador de una gran dinastía llamó la atención de la WWE, pero rechazó la oferta, ya que la intención de la empresa era desenmascararlo para ofrecerle un nuevo personaje. Fue en 2024 cuando regresó a México para integrarse a las filas de Tripe A, con la cual empieza a escribir una historia de éxito.

