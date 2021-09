La indirecta de “El Tiburón” Sánchez a Oribe Peralta y Chivas

Para Joel “El Tiburón” Sánchez, la crisis de Chivas va más allá de lo futbolístico y existe de mucho tiempo atrás. Es por eso que el histórico jugador rojiblanco envió un mensaje a la directiva y de paso, a Oribe Peralta.

Joel Sánchez estuvo en Los Protagonistas para hablar en la semana del Clásico Nacional. En su etapa como futbolista, jugó tanto para América como para Chivas pero se le recuerda más con la camiseta rojiblanca por todo lo que consiguió.

El ahora entrenador aseguró que el cambio en Chivas tiene que llegar desde arriba. Con una mejor gestión por parte de Amaury Vergara, así como una mayor estabilidad de Ricardo Peláez y un mejor desempeño de los futbolistas.

“El dueño del equipo tendría que ser un poco más exigente. En el tema financiero, que me parece es menor al que tomó Peláez y cada quien tiene que asumir sus responsabilidades porque le apuntaron al técnico y arriba que son los que deciden y abajo que son los que participan”, declaró.

La indirecta a Oribe Peralta

“El Tiburón” aseguró que los jugadores que llegaron como refuerzos bomba como Jesús Angulo, Uriel Antuna, entre otros, deben de terminar por rendir un poco más y habló del fichaje de Oribe Peralta.

¿Cómo salir de la crisis? 🤔@eltibu8 explicó cómo es que Chivas podría ir saliendo poco a poco de la crisis en la que está... y de paso le mandó un recadito a un jugador del Rebaño 😅



El exfutbolista no dudó en destacar todos los logros y lo que representa Oribe Peralta en el mundo del futbol, pero cuestionó por qué no juega. Es por eso que no entiende que el delantero haya llegado directo de su acérrimo rival, el América.

“Chivas compró a un chavo, jugadorazo con muchos logros a nivel individual, colectivo en Selección, en la olímpica pero no juega. Yo no veo por ejemplo que el Barcelona le compre al Real Madrid un chavo de 36 años. Es imposible”, señaló.

