Palencia defendió a Peláez y mandó recadito a Vucetich

Víctor Manuel Vucetich se fue de Chivas pero antes dejó un mensaje que la afición rojiblanca difícilmente olvidará: “Jugar con mexicanos es una desventaja”, dijo el entrenador. Es por eso que Juan Francisco Palencia aprovechó su salida para mandarle un recadito y de paso, defender a Ricardo Peláez.

Palencia, quien por ahora se encuentra sin equipo, aseguró que la culpa de lo que sucede con Chivas no es cien por ciento de Ricardo Peláez, pues a final de cuentas él ha llevado a jugadores con calidad y consideró que deben saber mezclar juventud con experiencia.

“Ricardo Peláez no es el culpable, él ha traído jugadores muy buenos. Yo creo que la experiencia y la juventud no deben pelearse con la capacidad, el futbol se va actualizando y no puede depender de ninguna de las dos vertientes”, declaró para W Deportes.

El recadito para Vucetich

Palencia ya pasó por Chivas pero como director deportivo y en algún momento sonó como posible entrenador de los rojiblancos. Es por eso que aprovechó para decir que jugar con puros mexicanos “es bonito” y se les puede sacar el mayor provecho a los jugadores.

“Trabajar con puros mexicanos, es muy bonito. En Chivas tienen muy identificada la camiseta, hay jugadores que son seleccinados y acaban de ganar una medalla de bronce, que se les puede sacar mucho provecho”, agregó Paco Palencia.













Chivas anunció que Marcelo Michel Leaño será el encargado de dirigirlos durante el Clásico Nacional ante el América. Mientras tanto buscarán a su nuevo entrenador, teniendo opciones como Antonio Mohamed, Jaime Lozano y hasta Matías Almeyda.

Como futbolista, Juan Francisco Palencia pasó por Chivas de 2003 a 2005. En total logró disputar más de 50 partidos con la camiseta rojiblanca, antes de pasar también por el extinto Chivas USA en la Major League Soccer de Estados Unidos.

