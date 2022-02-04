Conoce los estadios deportivos de Los Ángeles con Inés Sainz

La capital del entretenimiento ha estallado en la era moderna como un paraíso deportivo por excelencia. La ciudad de Los Ángeles ya no es únicamente sede de los superhéroes de las pantallas. Ahora, es también el foco del delirio para los locos del deporte.

Los Ángeles ha acudido a este llamado para albergar el Super Bowl LVI, en lo que será únicamente el inicio de una era mítica que cerrará su ciclo con los Juegos Olímpicos de 2028.

Por supuesto, el SoFi Stadium es la actual carta de presentación de esta ciudad. El estadio tiene cupo para 70 000 personas, con aforo ampliable a 100 000 y fue elegido por la NFL para ser sede del Super Bowl el 13 de febrero de 2022.

El Dodger Stadium es el estadio de béisbol de mayor capacidad en Estados Unidos con 56,000 espectadores. También es el tercer estadio más longevo de las Grandes Ligas, solo superado por el Fenway Park en Boston construido en 1911 y el Wrigley Field de Chicago construido en 1914.

El Crypto.com Arena, conocido anteriormente como Staples Center es un recinto multiusos en la Avenida Figueroa. Es famoso por ser la sede de dos equipos de la NBA Los Angeles Clippers y Los Angeles Lakers. Su lujo es único en el mundo.

Pero Los Ángeles y sus alrededores están repletos de historias ocurridas en monumentos como el Memorial Coliseum, el Rose Bowl, el Dignity Health Health Sports Park, el Bank of America Stadium del LAFC, y otros recintos que guarda esta ciudad.

El Super Bowl LVI estará en TV Azteca Deportes

Este 13 de febrero, 5:00 pm. No te lo pierdas, solo por Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

