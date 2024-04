¿Qué dijo Fidalgo sobre la ‘paternidad’ del Pachuca sobre el América?

Históricamente e incluso en la época reciente, el Pachuca ha sido un importante talón de Aquiles para el América y, nuevamente, le ha complicado una llave de eliminación directa.

Después del partido de ida de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf —en el que las águilas y los tuzos igualaron a un tanto—, el mediocampista español, Álvaro Fidalgo, reconoció la alta dificultad que implica medirse al cuadro de la ‘Bella airosa’.

“Pachuca siempre nos pone las cosas muy complicadas. Lo del balón parado es algo que tenemos que mejorar; el otro día, contra Pumas, el 1-1 también fue a balón parado. Mejorar eso es de todos, hay que minimizar esos detalles. Pachuca tiene un gran entrenador; con la manera que tiene de presionar hacia adelante, cortar los circuitos por dentro, debemos analizar un poco todo eso”, dijo en zona mixta.

Fidalgo mostró su descontento por el empate

Más allá del halago al conjunto hidalguense, el ‘8' azulcrema aseguró que los dividendos de la ida no fueron lo presupuestado por el grupo del que él forma parte y su insatisfacción quedó al descubierto.

“Hoy teníamos que haber ganado, pero la verdad es que Pachuca hizo las cosas muy bien, nos dificultó, encontró una buena forma de presionarnos. No fue el mejor partido del equipo, la verdad. 1-1 no es el resultado que queríamos, no nos vamos contentos, pero quedan 90 minutos en Pachuca, donde hay que ganar”, expuso.

El vestuario está en órden

Por último, el ‘maguito’ descartó que el vestuario esté ‘roto’ en Coapa y desestimó las críticas por el par de partidos consecutivos que acumulan sin conocer el triunfo.

"(Estamos) bien, unidos, juntos, sabemos lo que queremos. No se nos dieron estos dos últimos partidos. Hace una semana, íbamos a ganar todo porque ganamos 5-1 a Toluca, pero el otro día, contra Pumas, no ganamos y hoy tampoco y parece que todo se cae, pero no es así. Es es normal, es la grandeza del América, que no puedes permitirte otra cosa que no sea ganar, pero hay un rival que juega; el martes, una final en Pachuca”, sentenció.

