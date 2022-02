Infinity se mantiene invicto en el Apertura 2022 de la LLA

El Día 5 en la Liga Latinoamérica de League of Legends tuvo grandes emociones. El Casteo de Leyenda estuvo acompañado por ‘Caster Mila’ en la Fecha 5 de la LLA y la clasificación comienza a tomar forma; perfilando a algunos equipos como favoritos tras dos semanas de competencia.

Luego de cinco días en la Grieta del Invocador, son dos los equipos que aún se mantienen invictos. Infinity Esports y Rainbow7 lograron mantener el paso perfecto.

La jornada del Día 5 la abrieron Team Aze frente Globant Emerald Team. El equipo del naipe salió victorioso y sumó su tercer triunfo ante un cuadro que no logra salir del fondo de la tabla; registrando así su cuarta derrota en el Apertura 2022. El equipo recién ascendido no ha logrado plantarse de buena forma y tiene marca de 0-4.

Por su parte, XTEN Esports se midió a Infinity en la segunda partida. En un juego en el que ambos equipos presentaron errores, la escuadra del infinito aprovechó los descuidos de la ‘Bot Army’ para mantener el paso perfecto en la Grieta del Invocador, colocándose en lo más alto junto al conjunto del arcoíris. Mientras que XTEN obtuvo su tercera derrota en la campaña.

El cuarto duelo de la jornada lo protagonizaron All Knights e Isurus Gaming. El conjunto de los Caballeros no ha logrado afianzarse y vio su cuarta caída frente al Tiburón para ubicarse en lo más bajo de la clasificación junto a GET.

Finalmente, Rainbow7 cerró la actividad enfrentando a Estral Esports. El equipo del Arcoíris venció a los Faraones para registrar un 4-0 en la tabla y poner el 2-2 para Estral en la clasificación.

Calendario Semana 3 de la LLA

Para la Semana 3 de la LLA, la actividad comenzará el próximo sábado 12 de febrero. Team Aze se medirá a Estral Esports, Globant Emerald Team se verá las caras frente a XTEN, Rainbow7 jugará contra Isurus e Infinity enfrentará a All Knights.

Posteriormente, el domingo 13 de febrero Estral jugará ante GET, All Knights frente a XTEN, Isurus se medirá a Team Aze y la jornada la cerrará Rainbow7 ante Infinity.

