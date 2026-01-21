Polémica en Portugal: influencer quema estatua de Cristiano Ronaldo (VIDEO)

El mundo del deporte y de digital se sacude con un polémico video que involucra a la figura de Cristiano Ronaldo. Un influencer, que se identifica como ‘zaino.tcc.filipe’, publicó en sus redes sociales un clip en el que aparece quemando una estatua de CR7 mientras lanza una advertencia dirigida tanto a seguidores como a detractores del astro portugués.

¿Por qué quemaron la estatua de Cristiano Ronaldo?

El video, que rápidamente se viralizó, muestra al creador de contenido rociando combustible sobre la famosa escultura de ‘El Comandante’ ubicada en Madeira, Portugal, y posteriormente prendiéndole fuego. Durante la grabación, el influencer pronunció frases cargadas de desafío, "Esta es la advertencia final de Dios", asegurando que su acción era “un mensaje contra la idolatría excesiva en el deporte” y advirtiendo que “vendrán más actos similares si no se cuestiona el culto a las estrellas”.

La publicación generó una ola de reacciones encontradas. Por un lado, miles de usuarios condenaron el acto, calificándolo de ofensivo e irrespetuoso hacia la figura de Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Por otro, algunos seguidores del influencer defendieron la acción como una performance crítica destinada a abrir un debate sobre el fanatismo en el futbol.

La policía de Madeira informó que ya logró identificar al sospechoso, aunque todavía no se ha procedido a su detención.

De acuerdo con una fuente policial, “el autor ha sido identificado. No se trata de un desconocido, pues ha estado implicado en incidentes similares en el pasado”.

El responsable del ataque a la estatua de Cristiano Ronaldo sería el usuario de Instagram zaino.tcc.filipe, quien en su perfil se presenta como “un ser humano, un artista de freestyle y un local”.

Cristiano Ronaldo, quien actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente. Sin embargo, medios portugueses señalan que su entorno cercano considera el acto como una provocación innecesaria que busca notoriedad a costa de la imagen del jugador.

