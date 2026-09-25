Chicharito Hernández, jugador mexicano: “Un futbolista no entrena 2 horas, entrena las 24 horas del día”

Javier “Chicharito” Hernández llamó la atención con una frase sobre la vida de los futbolistas profesionales. El delantero mexicano sostuvo que la preparación no termina cuando acaba la práctica con el equipo. Su reflexión apunta a decisiones que los jugadores toman durante el resto del día, incluso cuando llega el momento de descansar o pasar tiempo junto a su familia.

“Un futbolista no entrena dos horas, entrena las veinticuatro horas del día”, expresó Hernández en un video difundido en sus redes sociales el 10 de agosto. ¿Por qué incluyó las horas fuera de la cancha? Su explicación se centró en la alimentación, el sueño y las exigencias que acompañan a un jugador de alto rendimiento más allá de los 90 minutos.

¿Qué quiso decir Chicharito con entrenar las 24 horas del día?

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid utilizó la frase para señalar que una sesión de entrenamiento es solo una parte de la preparación. Lo que un futbolista hace al regresar a casa también puede influir en sus condiciones para jugar el siguiente partido.

|X: Chicharito Hernández

Hernández mencionó los alimentos y la hora de dormir como ejemplos de esa rutina. Según su relato, el cuidado del cuerpo deja poco espacio para tomar decisiones sin pensar en el rendimiento. Por eso resumió su experiencia con otra expresión: “Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a un club”.

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Dormir también forma parte de la preparación de un futbolista

El descanso permite llegar en mejores condiciones a la siguiente práctica o encuentro. Una investigación sobre futbolistas de élite encontró que los partidos nocturnos pueden alterar el sueño y la percepción de recuperación de los jugadores. Las horas posteriores a un juego también cuentan, aunque el deportista ya no esté sobre el césped.

Eso no significa que todos deban seguir exactamente el mismo horario. Los viajes, los partidos y las necesidades individuales pueden modificar la rutina. El punto de Chicharito es que dormir también influye en la preparación profesional y cómo rendirán en la cancha.

|Instagram Chivas / @chivas

¿Por qué importa lo que come un jugador fuera de la cancha?

La alimentación es otra parte de la jornada que señaló Hernández. De acuerdo con una guía de especialistas publicada por la UEFA, las necesidades de nutrición cambian según las exigencias del entrenamiento y de los partidos. La recuperación posterior a un encuentro también requiere atención.

Sin embargo, la misma guía aclara que no existe un único peso ni porcentaje de grasa corporal adecuado para todos los futbolistas. Las decisiones deben ajustarse a cada jugador. Así, la frase de Chicharito ayuda a explicar la disciplina diaria sin asumir que todos los clubes aplican las mismas reglas.

La presión que Chicharito siente fuera de la cancha

El delantero también habló de lo que ocurre después de cometer un error. Un partido termina a los 90 minutos, pero las críticas del público y el análisis de una jugada continúan fuera del estadio por horas, días o incluso semanas. Para Hernández, esa exposición es otra parte difícil de la profesión.

El sindicato internacional de futbolistas FIFPRO ha pedido que se protejan los periodos de descanso ante la acumulación de partidos. Su planteamiento añade una dimensión a la reflexión del mexicano: cuidarse durante todo el día también requiere tiempo para recuperarse. En el sentido que usó Chicharito, prepararse incluye reconocer cuándo el cuerpo necesita descansar.