Un insulto las ofertas europeas por los mexicanos: Álvaro Dávila

México. Este sábado la directiva del equipo español Celta de Vigo anunció la llegada del jugador mexicano Orbelín Pineda como refuerzo para la segunda parte del torneo de LaLiga, aunque en este momento no tengan lugar en el equipo por tener llenó los puestos extracomunitarios.

El directo de Cruz Azul Álvaro Dávila habló sobre la saluda del jugador y los motivos porqué no lo retuvieron.

“Estaba un tiempo muy limitado para cuando llegamos nosotros, ya le faltaba cualquier cosa a lo de Orbelín, él ya traía su proyecto. No es que aquí se les impida crecer, se está tratando de recuperar la inversión pero yo creo que actualmente el mercado está muy manoseado, muy influenciado por ciertas personas que buscan su beneficio personal”, declaró Dávila en entrevista para Fox Sport.

“Se me hace un insulto las ofertas que han llegado. Un insulto para el mismo jugador, y él no lo toma así. Ellos se sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales y llega una oferta que es risa. Yo no entiendo como ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando” , añadió el directivo azul.

Álvaro Dávila señala que el mercado está muy manoseado

Álvaro Dávila tuvo críticas a la labor de la mayoría de los representantes, quienes solo buscan sacar su beneficio propio. “Los representantes ahora se sientan a hablar con el directivo y lo primero piden es ‘ahora mi comisión de cuanto va a ser’. Es lo único que ahora funciona”

“El jugador les creen en todos esos casos, igual en algunos casos va a funcionar. A veces no se ve el punto de vista completo de estar en una gran institución como es Cruz Azul y no se valora. Entonces yo creo que está muy manoseado comercialmente el esquema de jugadores”, finalizó el dirigente de la Máquina.