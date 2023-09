Inter Miami haría una oferta millonaria por Antoine Griezmann

El conjunto del Inter Miami logró sorprender a todos en la MLS y en la Leagues Cup con los flamantes refuerzos que logró concretar. El primer refuerzo que lograron fue el de Lionel Messi y desde que confirmó su llegada al futbol de Estados Unidos, el Inter se puso las pilas para poder armar un equipo competitivo.

Entre los refuerzos que lograron fue la llegada del mediocampista Sergio Busquets y del defensor Jordi Alba. Viejos conocidos del delantero argentino pues los tres pasaron grandes años en el conjunto del Barcelona.

Te puede interesar: Marcelo Flores y las promesas mexicanas que se quedaron en el camino

Gracias a los refuerzos y al buen futbol que han empezado a mostrar, el conjunto del Inter Miami logró levantar el título de la Leagues Cup 2023 y buscarán clasificar a la siguiente fase de la MLS.

La directiva del Inter Miami buscará seguir rompiendo el mercado de fichajes y ya han empezado a trabajar en qué refuerzos traer para la siguiente temporada. Por el momento, una de las opciones que tendrían pensadas es al delantero francés, Antoine Griezmann.

La oferta que haría Inter Miami por Griezmann

Con información del periodista, Ekrem Konur, el equipo de la MLS, interntaría convencer al delantero con el estilo de vida que hay en el país. Inter le ofrecería dos años de contrato con un salario aproximado de 10 millones de euros.

El conjunto del Atlético de Madrid estaría contemplando pedir más de 20 millones de europa para poder dejar salir al delantero. Cifra que podría cambiar en la siguiente temporada pues Griezmann confirma que ha tenido ofertas del futbol Arabe pero que quiere seguir con el equipo colchonero para dejar una huella importante en el club.

“Hubo llamadas y toques, yo estaba concentrado en mi club, estoy a 15 goles del total del club. récord de máximo goleador del tiempo. Le dije a mi hermana ‘no me mudo, me quedo aquí'. Intentaré batir el récord. Me tomó mucho tiempo ser reincorporado por la afición, ahora no es el momento de irme”.

Te puede interesar: Los delanteros que no pudo fichar Cruz Azul