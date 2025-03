VIDEO | La increíble reacción de David Beckham ante el nuevo GOLAZO de Lionel Messi

Lionel Messi se mandó un GOLAZO de esos que acostumbra realizar, pero que no dejan de sorprender en el encuentro en el que Inter Miami venció 2-1 al Philadelphia, el cual además provocó una reacción del socio del equipo David Beckham.

Messi tiene muy hecha la jugada de mostrar el balón y un instante tomar un rumbo diferente y casi en esa misma velocidad disparar cruzado. Muchos de sus goles han sido así y esta noche en Miami lo volvió a hacer ante un rival que se quedó con la cintura quebrada.

Gol del mejor de todos los tiempos 🐐✨ pic.twitter.com/GyjzAZchhV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 30, 2025

El gol de Messi que hizo brincar a David Beckham

En el encuentro de la MLS, en el cual Leo Messi volvió a la cancha y anotó al 57’, despertó a David Beckham quien saltó de su asiento para celebrar el gol.

Y es que la construcción de la jugada fue digna de un equipo de esta categoría, con Luis Suárez robando el balón, tocando con el estadounidense de origen haitiano Picault, quien regresó a Suárez.

El charrúa en la descolgada esperó un instante a la llegada de Messi por la banda de la izquierda y ahí fue cuando Messi dirigió su cuerpo el balón hacia el centro, luego recortó hacia afuera y de derecha cruzó para marcar el golazo.

Día agotador para Messi en Miami

Lionel Messi tuvo un día movido, asistiendo primero al US Open en donde vio jugar a Novak Djokovic, y luego reportó con el Inter Miami en donde no fue titular, pero ingresó al 55 e inmediatamente, a los dos minutos logró esa pincelada.

Messi, listo para jugar el miércoles en Los Angeles en la Concachampions

Lionel Messi, jugó poco más de 35 minutos y el atacante está prácticamente elegible para ir a Los Angeles y medirse ante LAFC en el encuentro de Cuartos de Final de la Concachampions , indicó Mascherano.

“Queríamos que Leo tuviera minutos. La idea era que pudiera entrar 30-35 minutos. Con el adicional ha jugado un poquito más, pero se ha sentido muy bien. No queríamos arriesgarlo de entrada porque pensábamos que quizás con hacerle jugar todo el partido podíamos correr algún riesgo. Por suerte terminó bien y nos pone muy contentos”, explicó en una rueda de prensa.

“El plan es que pueda recuperar y viajar a Los Ángeles. Obviamente hoy el tiempo que jugó lo jugó porque estaba bien. No hemos arriesgado con él. Quizás no estaba para los 90, pero creo que le ha venido bien jugar en total unos 45 con el añadido. Si no pasa nada raro, el plan es que viaje”, explicó el entrenador Javier Mascherano.