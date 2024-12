¡UNA JOYA! Inter Miami presenta su nueva playera para la temporada 2025

Este jueves 12 de diciembre del 2024, el conjunto del Inter Miami, presentó a través de sus redes sociales su nueva camiseta que usarán para la temporada de 2025. La playera resalta con sus colores que le pusieron pues tiene tonos en negro, un poco de gris y resaltan ciertos detalles en rosa.

“Estos tonos muestran confianza y determinación, reflejando la mentalidad necesaria para superar desafíos y salir fortalecido.”

The Fortitude Jersey: Inter Miami CF Unveils Striking New Away Kit Ahead of the 2025 Season 🖤

