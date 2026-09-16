Lionel Messi tiene esta deuda pendiente para la final contra Cruz Azul

Mientras que Lionel Messi es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro, mucho se habla de que tiene una deuda pendiente antes de la final contra Cruz Azul por la Campeones Cup 2026. Se espera un partido apasionante.

Resulta que Messi, que tiene nuevo club en España, ha alcanzado una gran cantidad de finales en su carrera, pero nunca se ha enfrentado a representantes de México en esa instancia. Ahora podrá saldar esa deuda pendiente contra equipos mexicanos.

|X: Lionel Messi

Lionel Messi logrará saldar una deuda pendiente cuando se enfrente a Cruz Azul

El argentino disputará ante Cruz Azul una definición inédita en su trayectoria. Aunque ya enfrentó a distintos clubes de la Liga BBVA MX, Leo nunca había tenido a un equipo mexicano como rival en una final por un título.

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El historial de Messi ante representantes mexicanos incluye partidos contra América, Chivas, Atlante, León, Cruz Azul, Rayados, Atlas y Atlético de San Luis. Entre encuentros oficiales y amistosos, registra 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas frente a estos equipos.

|X: Inter Miami

La situación cambia en la Campeones Cup 2026, ya que el conjunto cementero será su primer rival mexicano en una final. Para Cruz Azul, además, será la primera definición de su historia ante un equipo liderado por el astro argentino.

¿Cuántas finales ha disputado Lionel Messi en su carrera?

La final ante Cruz Azul puede representar el título número 49 de Messi. Su primera definición llegó el 2 de julio de 2005, cuando marcó dos goles para que Argentina conquistara el Mundial Sub-20 frente a Nigeria.

A lo largo de su carrera, el delantero ha ganado 33 finales: 27 con clubes y 6 con la Selección Argentina. Ahora buscará sumar otro campeonato y alcanzar el título número 49 de su trayectoria.

Además, Messi llega con otro objetivo individual: necesita un gol para alcanzar los 100 tantos con Inter Miami.

Inter Miami vs. Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde se juega la Campeones Cup 2026?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se disputará en el NU Stadium, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. El ganador se quedará con la Campeones Cup 2026, en un partido que también marcará la primera final de Messi contra un representante mexicano.

