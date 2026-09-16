Cruz Azul estaría sufriendo para la Campeones Cup: no los dejaron ni ver la cancha antes del partido

Mientras que Lionel Messi buscará saldar una cuenta pendiente con México ante Cruz Azul, el equipo de Joel Huiqui buscará un nuevo título internacional contra las Garzas. Antes de eso, La Máquina debió sufrir distintos problemas con el viaje y con el reconocimiento del campo de juego del estadio.

Así como Cruz Azul realizó un blindaje a su máxima figura, el conjunto cementero también tuvo complicaciones en las horas previas a la Campeones Cup 2026. El equipo no pudo reconocer la cancha del NU Stadium antes del encuentro y tuvo que trasladarse a otro recinto para entrenar.

La Máquina disputará la final de la Campeones Cup y después disputará 3 duelos importantes en la Liga BBVA MX.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Qué le sucedió a Cruz Azul en la Campeones Cup? Problemas desde el comienzo

El conjunto celeste tuvo problemas incluso antes de llegar a Miami. Su vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) presentó inconvenientes de peso y balance, por lo que el plantel permaneció cerca de cinco horas varado el lunes 14 de septiembre.

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El viaje finalmente tuvo que reprogramarse para el martes, reduciendo el tiempo disponible para descansar y preparar el partido. La directiva de Cruz Azul también habría intentado cambiar el encuentro al jueves 17, pero la organización no aceptó la modificación.

Una vez en Florida, apareció otro inconveniente. De acuerdo con distintos reportes, Cruz Azul no pudo reconocer el NU Stadium y fue enviado a entrenar al Chase Stadium, en Fort Lauderdale.

El recinto se encuentra a una distancia considerable del hotel de concentración y no es el escenario donde se disputará la final. Por ello, el equipo de Joel Huiqui no tuvo la posibilidad de realizar su última sesión en la cancha del partido.

¿Cuándo juegan Inter Miami vs. Cruz Azul?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El partido se disputará en el NU Stadium, nueva casa del conjunto de Florida.

Cruz Azul llega como el ganador del Campeón de Campeones, mientras que Inter Miami participa como campeón de la MLS Cup 2025.

¿Cuántos títulos ganó Joel Huiqui con Cruz Azul?

Como director técnico, Joel Huiqui consiguió dos títulos con Cruz Azul. El primero fue el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, después de superar a Pumas en la final.

Posteriormente, conquistó el Campeón de Campeones 2025-2026 frente a Toluca. Ahora buscará agregar la Campeones Cup a su palmarés con el conjunto cementero.

