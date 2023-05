Inter vs Milan: Fecha y horario del Derbi della Madonnina

El encuentro de vuelta entre Inter vs AC MIlan de semifinales en la Champions League se jugará este martes 16 de mayo a partir de las 13:00 horas en la cancha del estadio Giuseppe Meazza.

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un XBox última generación

El Meazza acogerá un nuevo ‘Derbi della Madonnina’, quizá el más especial de la última década, con una final de Champions league en el horizonte.

La más que probable presencia del portugués Rafael Leao en el once inicial del Milan en el duelo de vuelta donde el Inter necesitará más frialdad, para rentabilizar la ventaja de dos goles que cosechó en la ida, y alcanzar una final que no logra desde hace trece años, frente a lo que sería una gesta histórica de los ‘rossoneri’, que precisan no solo la cabeza, sino el corazón para tocar la gloria.

Te puede interesar: César Montes define su futuro con el Espanyol de Barcelona

El partido de ida, con el Milan como local, dejó muy tocado a los ‘rossoneri’. Vieron cómo su faceta en ‘Champions’ se desplomó en apenas veinte minutos de asedio interista que resolvió el partido. Los de Pioli despertaron ligeramente en la segunda mitad, pero sin su estrella sobre el césped poco pudieron hacer para recortar distancias.

Resumen Chivas 1-0 Atlas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final VUELTA Clausura 2023

Una crisis que se agravó con la derrota en Serie A ante el Spezia que le compromete su presencia en esta competición la temporada que viene.

El regreso de Leao al 11 inicial del Milan

Pero con la casi segura vuelta de Leao al once, que ya se entrenó con normalidad este domingo junto al resto de sus compañeros, cambia el paradigma de un ‘Derbi della Madonnina’ que, pese a la diferencia de goles, todavía no está cerrado. Un gol del Milan abre de par en par la eliminatoria y la lucha por obtener un billete a la final de Estambul.

La remontada pasa por Leao. El Milan parte con desventaja en este duelo, pero no ha dicho su última palabra. El Inter llega en mejor estado de forma y con dos goles de colchón, pero con la espina clavada de no haber cerrado la eliminatoria y consciente de que para volver a lo más alto tendrá que pelear.

Te puede interesar: Estos serán los horarios para las semifinales | Liga MX

El Giuseppe Meazza dictará sentencia: la remontada histórica está en el horizonte para un Milan que se dejará el alma; mientras que el Inter necesitará la cabeza para certificar un pasaporte a Estambul que ya roza con las manos.