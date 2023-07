Inuguran exposición fotográfica sobre los 40 años del Maratón de la Ciudad de México

El Maratón de la Ciudad de México que llega a su edición XL, expone su importante historia en una muestra fotográfica sobre Paseo de la Reforma, apenas unos metros después del Auditorio Nacional desde este lunes 21 de julio y que permanecerá hasta el mes de octubre.

En un evento realizado junto al Lago de Chapultepec en la Primera Sección, se dio a conocer la inauguración de esta exposición que consta de 86 fotografías que aparecen de manera cronológica desde 1983 y hasta el año 2022.

En el evento estuvo el coordinador del programa PILARES y ex director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, quien explicó la trascendencia de esta exposición fotográfica.

Te podría interesar: Peluches y la Bombera Correodora, personajes del Medio Maratón de la Ciuda de México

Inspiradora exposición fotográfica - Javier Hidalgo Coordinador Pilares / Ex director Indeporte

“Es una exposición muy inspiradora para esta gran fiesta que es el Maratón de la Ciudad de México, el descubrir a corredores y corredoras toda la historia que representan que nos anima a participar en esta 40 edición ya del Maratón y que esta exposición da muestra de ello”

Te podría interesar: Eliud Kipchoge tiene un par de motivos para correr el Maratón de Berlín

“Así que queremos invitar a todo mundo a que venga a participar y sirve que es la zona de correr. Aquí mismo pasa el Maratón y es una gran emoción.

Galería deportiva expuesta para toda la ciudad

“Es una galería para la ciudad, siempre tiene datos históricos, artísticos y ahora que retome el deporte y especialmente el Maratón tiene un gran significado, y no solo porque es parte de la ruta, si no porque es parte de la Ciudad de México

“El Maratón de la CDMX es la gran fiesta deportiva donde más corredores y corredoras participan y con más tiempo que es un gran compromiso para cumplir el Maratón y para llegar a los 42.195 kilómetros se requiere mucho entrenamiento, no solo es el mero día del Maratón, si no todo lo previo. Genera mucho entusiasmo para todos los que venimos a respaldar a corredores y corredoras a lo largo de esa ruta que es una fiesta muy emocionante que aunque no conozcas a nadie corriendo te emociona el entusiasmo y la llegada, que se da en el Zócalo de la Ciudad de México. Son 5 horas de estar recibiendo a personas que con gran esfuerzo logran llegar a su meta. Entonces es muy emocionante, da grandes valores, disciplina, organización que conlleva el Maratón”.

Sobre el Maratón de la Ciudad de México en su edición 40

El Maratón de la Ciudad de México, será el 27 de agosto y comenzará en el Estadio Olímpico Universitario y terminará en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que se espera romper un récord de corredores terminando el desafío, de más de 20 mil.