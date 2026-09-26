Isaac del Toro: Dónde ver EN VIVO el Mundial de Ciclismo HOY 27 de septiembre | Horario y canal de transmisión

Este fin de semana se vivirá una de las competiciones más importantes que este deporte tendrá a lo largo del año. La prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026 finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás todo lo que tienes que saber respecto a la participación de Isaac del Toro.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Después del sexto lugar obtenido en la contrarreloj, Isaac del Toro vuelve al ruedo con la intención clara de buscar el podio en un recorrido que cuenta con 273.7 kilómetros, lo que convierte a esta prueba en una de las más complicadas del Mundial de Ciclismo 2026.

¿Cómo llega Isaac del Toro a la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo?

En la prueba contrarreloj Isaac del Toro completó la ruta de 39.2 kilómetros en un tiempo de 46 minutos con 31 segundos, mismos que fueron insuficiente para quedar entre los primeros tres lugares. Ante ello, tuvo que presenciar el podio del belga Remco Evenepoel, su rival más importante en estos momentos.

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Es así como, en esta nueva etapa del Mundial de Ciclismo, Isaac del Toro parte como uno de los favoritos con un trayecto de más de 3,800 metros de desnivel acumulado mediante un ejército de ciclistas nacionales que buscarán resguardar al nacido en Ensenada en esta dura prueba.

Por tal motivo, el conjunto nacional buscará respaldar la estrategia hecha por Isaac del Toro para acompañarlo y consagrarlo como uno de los mejores ciclistas que existen en la actualidad, esto mediante una categoría élite en la rama varonil que promete muchas emociones desde el minuto uno.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

Será este domingo 27 de septiembre cuando Isaac del Toro vuelva al ruedo para disputar la prueba de ruta dentro del Mundial de Ciclismo 2026, un evento que comenzará en punto de las 7 de la mañana (hora centro de México) y que podrás seguir a través de Disney Plus y ESPN.