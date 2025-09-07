Isaac del Toro hace historia al ganar GP de Industria & Artigianato; ¿cuántas victorias lleva en el año?

Isaac del Toro sigue haciendo historia y para fortuna del ciclismo mexicano su nombre no pasa de moda. De nueva cuenta se impuso en uno de los Grandes Premios más importantes de la disciplina y así acumuló una cantidad de triunfos que pocos pueden presumir. ¿Por qué el nacido en Ensenada hizo historia ganando esta última carrera?

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Te puede interesar - ¿Qué pasó con Isaac del Toro para que esté haciendo historia en el ciclismo?

¿Qué significó que Isaac del Toro ganara la carrera de Industria & Artigianato?

Los últimos meses, el nombre de Isaac del Toro se instaló en los medios nacionales, pues muchos conocieron recién a un ciclista mexicano que se está imponiendo en la élite con solo 21 años. Por ello, que se proclamara ganador del Gran Premio de Industria & Artigianato lo coloca como el primer latinoamericano (mexicano también) que gana esta carrera en sus 47 ediciones.

El circuito realizado en los Apeninos de Larciano, Italia, resultó en una sorpresa total, pues el mexicano se impuso sobre los favoritos. Con esto se confirmó como el potencial más importante del ciclismo mundial. Los 196,3 kilómetros del recorrido los completó en 4 horas, 32 minutos y 47 segundos. El podio lo concretaron Christian Scaroni y Davide Piganzoli.

¿Cuántos triunfos acumula Isaac del Toro este año?

Lejos de la cantidad, la manera en la que está triunfando ante ciclistas más experimentados se volvió una situación que el mundo entero está mirando. Además, del obvio elogio de las personas mexicanas (afición, expertos y deportistas), los rivales están viendo en el muchacho bajacaliforniano un ejemplo de atleta. Por ello, este triunfo concretó su sexto primer lugar del 2025.

Tour de Austria.

La Clássica de les Teeres de l’Ebre.

Milano-Turín.

Giro de Italia.

La vuelta a Burgos.

Gran Premio de Industria & Artigianato.

Lo que muchos están recalcando con Del Toro, es que pista que pisa o competición a la que llega... ocasión en la que se ve con serias posibilidades de ganar. Por ello se debe prestar atención a sus siguientes competiciones en el calendario.

Seguir leyendo - Estas fueron las extraordinarias palabras que le mandaron a Isaac del Toro.