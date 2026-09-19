Los mejores ejercicios para la resistencia en bicicleta como Isaac del Toro

Isaac del Toro ha tenido uno de los mejores años de su carrera como profesional, pues gracias a su participación en este 2026 muchos expertos en el mundo del ciclismo lo consideran uno de los mejores de su deporte, en parte, por lo hecho en su equipo UAE Team Emirates.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Esta situación obliga a Isaac del Toro a mantenerse en la élite durante más años considerando que apenas cuenta con 22 primaveras. Bajo este contexto, vale decir que parte del éxito que tiene deriva de la gran rutina que tiene para la resistencia que muestra cuando está arriba de la bicicleta.

¿Qué ejercicios para resistencia en bicicleta te ayudarán a ser como Isaac del Toro?

Intervalos de Alta Intensidad: Posiblemente, uno de los ejercicios que Isaac del Toro realiza deriva de alternar los momentos de pedaleo suave con aquellos de máximo esfuerzo en su bicicleta, un ejercicio que tiene la capacidad de mejorar la capacidad pulmonar de la persona.

Posiblemente, uno de los ejercicios que realiza deriva de alternar los momentos de pedaleo suave con aquellos de máximo esfuerzo en su bicicleta, un ejercicio que tiene la capacidad de mejorar la capacidad pulmonar de la persona. Entrenamiento en Zona 2: Isaac del Toro también tiene la capacidad de rodar a un ritmo suave o moderado en donde se puede mantener una conversación con otras personas sin agitarse demasiado. Esta actividad, de cierta forma, ayuda al cuerpo a retrasar la fatiga mientras quema grasa del cuerpo.

Victoria!!



Isaac del Toro🇲🇽 es el campeón del Gran Premio de Montreal (1. UWT) edición 2026.



Se llevó la victoria con un inteligente remate en los últimos metros sobre Paul Seixas🇫🇷.



Llega en gran forma para el Campeonato Mundial.



Victoria número 33 en su carrera. pic.twitter.com/PsIETjVCFi — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 13, 2026

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Ejercicios de fuerza: Ya sea en el hogar o en el gimnasio, se recomienda realizar ejercicios que fortalezcan las piernas, los cuadríceps y los glúteos; es decir, los elementos del cuerpo principales para pedalear. Por tal motivo, no descartes realizar zancadas, sentadillas e incluso planchas abdominales.

¿Cuándo es la próxima carrera de Isaac del Toro?

Será este domingo 20 de septiembre cuando Isaac del Toro vuelva al ruedo con UAE Team Emirates para disputar la contrarreloj individual de élite en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Canadá. Posteriormente, el 27 de este mes, tendrá una prueba de ruta élite en el mismo país.