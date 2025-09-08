Ciclismo: El mexicano Isaac del Toro empata récord con el UAE Team Emirates

El ciclismo mexicano sigue escribiendo páginas doradas gracias a Isaac Del Toro, quien el domingo conquistó el GP Industria & Artigianato en Toscana, Italia, una de las pruebas clásicas del calendario del UCI Europe Tour.

La victoria no solo representó la décima del año para el pedalista nacido en Ensenada, Baja California, sino que también sirvió para que su equipo, UAE Team Emirates, empatara su mejor registro histórico con 81 triunfos en la temporada 2025.

El mexicano, de apenas 20 años, se impuso con un espectacular sprint en los últimos 200 metros, superando a los italianos Christian Scaroni (XDS Astana) y Davide Piganzoli (Polti VisitMalta).

Isaac del Toro cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos, confirmando su condición como una de las nuevas figuras del ciclismo internacional.

“Al final, todos teníamos mucha presión porque el grupo trasero estaba a solo 10 segundos. Quería mantener el ritmo con precaución y trabajé bien para lograrlo”, declaró Isaac del Toro tras alzar los brazos en la meta.

Récord histórico para UAE Emirates

Con este triunfo, UAE Emirates alcanzó las 81 victorias en 2025, la misma cifra que había registrado en 2024, pero ahora con margen de varios meses para superarla.

De esas conquistas, 12% han sido obra directa de Isaac Del Toro, quien ya acumula 13 victorias en su carrera profesional.

Su camino ganador comenzó este año en la clásica Milano-Torino, a la que siguieron éxitos en el Giro de Italia, el Tour de Austria, la Clásica Terres de l’Ebre y el Circuito de Getxo, entre otros.

El GP Industria & Artigianato, disputado sobre 196.3 kilómetros con cuatro vueltas y ascensos a San Baronto, lo convierte en el primer latinoamericano en la historia en ganar esta competencia.

El récord absoluto de más triunfos en una temporada pertenece al Team Columbia, con 85 en 2009. Ahora, UAE Team Emirates tiene en la mira esa marca y confía en que Isaac del Toro, junto a Tadej Pogacar, puedan impulsarlos hacia ese objetivo.

Lo que viene para Isaac del Toro

El próximo gran reto del ciclista mexicano será el Mundial de Rwanda (21 al 28 de septiembre), donde espera medirse sin complejos ante Pogacar. “No será una carrera fácil, pero trataré de jugármela como siempre, para estar adelante”, aseguró.

Además, su nombre comienza a sonar fuerte en Italia, país donde confesó sentirse arropado por la pasión de la afición ciclista. Sin duda, 2025 ya es un año inolvidable para Isaac del Toro, pero todo apunta a que lo mejor aún está por venir.