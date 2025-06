Isaac del Toro reveló su estrategia durante el Giro de Italia y por qué no le funcionó para ser campeón

Durante el cierre del Giro de Italia 2025, el mexicano Isaac del Toro protagonizó una de las etapas más comentadas del certamen. Su desempeño, estrategia y decisiones durante el tramo final de la competencia definieron su segundo lugar en el podio . Pese a mantener la maglia rosa durante casi dos semanas, terminó en la segunda posición.

El ataque de Simon Yates en la etapa de alta montaña fue el punto de quiebre. En ese instante, Del Toro priorizó conservar su lugar ante Richard Carapaz, a quien consideraba su principal rival en la clasificación general. Esta decisión impidió una respuesta inmediata al movimiento del británico, que terminó por adueñarse del liderato y desplazó al mexicano, que terminó embolsando una gran cantidad de dinero por su desempeño .

Foto: @IsaacDelToroFC Isaac del Toro admitió que no se arrepiente de su estrategia

¿Por qué Isaac del Toro no pudo ganar el Giro de Italia?

El mexicano explicó que, al ver partir a Yates, esperó una reacción del ecuatoriano Carapaz, segundo en ese momento. Al no producirse ese movimiento, el panorama se complicó. La falta de colaboración entre ambos ciclistas permitió que el británico ampliara su ventaja y se escapara en solitario.

Intentar perseguir en solitario implicaba un riesgo que Del Toro prefirió no asumir. Sostuvo que no deseaba perder también el segundo lugar en la general. Además, temía que al trabajar solo, Carapaz se beneficiara y lo superara en los metros finales. Pese a no lograr el título, el mexicano señaló que no se arrepiente de su táctica. Reconoció que cada equipo jugó sus cartas de forma diferente y que Visma-Lease a Bike, conjunto del ganador, ejecutó con precisión su plan en la montaña.

¿Qué dijo Isaac del Toro sobre su resultado en el Giro?

Al finalizar la carrera, el ciclista de Ensenada, Baja California, expresó que estar tan cerca del campeonato fue una experiencia valiosa. Indicó que el segundo lugar no representa un triunfo para el país, pero sí un paso importante en su desarrollo como corredor. La competencia dejó también declaraciones cruzadas. Desde su perspectiva, Carapaz opinó que el mexicano no supo correr la etapa decisiva. Aun así, reconoció que ganó el más inteligente.

Isaac del Toro, por su parte, concluyó que lo mostrado durante las etapas lo posiciona como un futuro contendiente serio en el ciclismo internacional. Su participación fue una muestra de capacidad, lectura táctica y resistencia en pruebas de alto nivel.