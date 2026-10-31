¿Qué puedo llevar y qué no al Gran Premio de México 2026? Lista completa de objetos prohibidos

El Gran Premio de México 2026 reúne a miles de aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre. Sin embargo, además de tener listo tu boleto y conocer tu puerta de acceso, es importante revisar qué puedes llevar para evitar contratiempos al ingresar.

La organización cuenta con una lista de objetos permitidos y prohibidos que incluye desde mochilas y cámaras hasta alimentos y artículos personales. A continuación, te compartimos las restricciones que debes tener en cuenta antes de salir de casa.

¿Qué objetos están prohibidos en el Gran Premio de México 2026?

De acuerdo con el listado publicado en el sitio oficial de MexicoGP, estos son los objetos que no pueden ingresar al recinto:



Aerosoles.

Banderas con palos.

Bombas de humo o bengalas.

Cadenas y cinturones.

Cobijas.

Drones.

Equipo profesional de video.

Hieleras.

Mascotas.

Muñecos de peluche.

Pelotas o frisbees.

Sustancias ilegales.

Armas.

Bicicletas.

Patinetas.

Botellas de vidrio y latas.

Cigarros y vapeadores.

Comidas o bebidas.

Encendedores.

Estabilizadores, extensiones para GoPro o palos para selfies.

Instrumentos musicales.

Mochilas grandes que excedan los 30 centímetros.

Objetos punzocortantes.

Rayos láser o luz química.

Cabe destacar que los alimentos para bebé sí están permitidos, por lo que representan una excepción expresamente incluida por la organización.

Fans o Aficion during Race to the Formula 1 Grand Prix of Mexico 2022, at Autodromo Hermanos Rodriguez, on October 30, 2022.



Fans o Aficion durante la Carrera al Gran Premio de Formula 1 de Mexico 2022, en el Autodromo Hermanos Rodriguez, el 30 de octubre de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

¿Qué puedo llevar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Los asistentes pueden ingresar con los siguientes artículos, respetando las condiciones señaladas para cada uno:



Alimentos para bebé y medicamentos con receta.

Binoculares sin láser.

Bolsas Ziploc.

Botas de lluvia, chamarras e impermeables.

Carriolas pequeñas.

Paraguas pequeños sin punta.

Pancartas del evento y banderas sin asta.

Baterías externas para celular.

Lentes de sol, sombreros y gorras.

Bloqueador solar y gel antibacterial.

Bolsas de mano pequeñas y cangureras de hasta 11 × 23 centímetros.

Cámaras fotográficas con lente de hasta 300 mm.

Cascos de motocicleta.

Mochilas pequeñas.

Cámaras GoPro.

Si piensas llevar protector solar, recuerda que los aerosoles están prohibidos. Además, aunque las cámaras GoPro están autorizadas, sus extensiones y los estabilizadores aparecen entre los artículos restringidos.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué tamaño de mochila está permitido en el GP de México 2026?

La guía oficial publicada el 29 de octubre señala que no se permite acceder con mochilas de más de 30 × 30 × 12 centímetros. También recomienda utilizar modelos pequeños, preferentemente transparentes.

Por su parte, el listado general de objetos prohibidos resume la restricción como mochilas que excedan los 30 centímetros. Para preparar tu equipaje, toma como referencia las dimensiones detalladas en la guía de esta edición y consulta los avisos oficiales antes de acudir.