It Takes Two se corona con el GOTY en The Game Awards

La noche del jueves 9 de diciembre se llevó a cabo la gala de The Game Awards, en la que el videojuego It Takes Two, fue el título más aclamado. La ceremonia que premia a lo mejor de la industria de los videojuegos en diferentes categorías no decepcionó, pues además de dar a los ganadores, se revelaron algunos adelantos de películas y juegos que prometen para los próximos años.

El premio más esperado de la noche fue el GOTY (Game of the Year), categoría en la que estaban nominados los títulos Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil Village. El juego desarrollado por Hazelight Studios y distribuido por Electronic Arts, It Takes Two, se llevó el galardón como el mejor Juego del Año.

It Takes Two Official Reveal Trailer

Nominado en varias categorías, la aventura de Cody y May también se llevaron el premio al Mejor Juego Familiar, y Mejor Multijugador.

Otros ganadores en The Game Awards

Mejor dirección: Deathloop

Mejor juego AR/VR: Residentemente Evil 4

Mejor juego de peleas: Gulity Gear Strive

Mejor juego de esports: League of Legends

Mejor juego de simulación: Age og Empures IV

Mejor soporte para la comunidad: Final Fantasy XIV Online

Mejor diseño en accesibilidad: Forza Horizon 5

Mejor juego de Deportes/Carreras: Forza Horizon 5

Mejor juego de aventura: Metroid Dead

Mejor narrativa: Guardians of the Galaxy

Mejor RPG: Tales of Arise

Mejor banda sonora: NieR Replicant

Mejor dirección de arte: Deathloop

Mejor juego de acción: Returnal

Mejor juego para celulares: Genshin Impact

Player’s Choice: Halo Infinite

Mejor evento de Esports: League of Legends World Championships

Te puede interesar: Garfield llega a Nickelodeon All-Star Brawl como DLC gratuito

Además de dar a conocer a los ganadores en diferentes categorías, la gala de The Game Awards también tuvo anuncios importantes:

La secuela de Alan Wake 2 llegará en 2023.

Alan Wake 2 – Announcement Trailer | The Game Awards 2021

Una nueva aventura de Star Wars será ambientada en una región inexplorada en la era de la Alta República.

La Mujer Maravilla tendrá un juego desarrollado por Monolith Studios. El título de Wonder Woman estará inspirado en la saga de Batman Arkham.

A parte de presentar el avance de la película de Sonic 2, se mostró otro avance de la siguiente entrega del videojuego, el cual será en mundo abierto y su fecha de lanzamiento está prevista para finales del próximo año 2022.

Introducing Sonic Frontiers, arriving Holiday 2022! pic.twitter.com/UlUQ7GwjAD — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 10, 2021

Te puede interesar: Fortnite rompe récord y el Capítulo 3 es su lanzamiento más exitoso