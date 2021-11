Jaime Lozano acepta que le gustaría dirigir a Chivas

Una de las opciones que tuvo Jaime Lozano para continuar su carrera, fue Chivas. El conjunto rojiblanco lo consideró para tomar el lugar de Víctor Manuel Vucetich pero al final, se decidieron por mantener a Marcelo Michel Leaño.

El ‘Jimmy’ Lozano estuvo de visita en Los Protagonistas para hablar de lo que fue un verano muy ajetreado para él, pues desde que salió de la Selección Mexicana, a la que llevó a conquistar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, ha sido opción para más de un club.

¿Qué significa ser de Chivas o ser de Atlas? | Los Protagonistas

Jimmy Lozano acepta interés por Chivas

A pregunta directa de si le gustaría dirigir o no a Chivas, Jaime Lozano fue muy claro: le encanta la filosofía de que tenga puros mexicanos y siempre ha querido estar al mando de algún equipo grande, y eso es el Rebaño.

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos”, fue lo que dijo el Jimmy.

"¿A quién no le gustaría dirigir a Chivas? Me encanta que estén puros mexicanos. Claro que me gustaría en algún momento", fue lo que dijo @jaime_lozano_



¿Sería una buena opción para el Rebaño? 🤔 pic.twitter.com/aBny5q1uq6 — Los Protagonistas (@losprota) November 11, 2021

En el proceso de Selección Mexicana le tocó dirigir a algunos jugadores de Chivas y por eso, considera que tendría buena química con el Rebaño. Eso sí, reconoció que necesitaría tiempo, sea cual sea el club al que llegue, para poder cambiar las cosas.

Las opciones de Jaime Lozano

El técnico mexicano reveló que ha tenido algunas ofertas para continuar su carrera e incluso reconoció que hubo una que se quedó muy cerca de concretarse, pero no quiso decir de qué club se trataba.

De igual manera, sobre la posibilidad de dirigir en Japón, Jaime Lozano aceptó que no lo ve como una mala opción pero habrá que esperar, pues quiere tomar la mejor opción y no acelerarse con una decisión precipitada.

