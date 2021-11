Puebla motivado por recibir a Chivas en el repechaje

Puebla recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc dentro del repechaje, el conjunto de la angelópolis se muestra motivado y su Director Deportivo Carlos Poblete, es consciente de que enfrentar al Rebaño Sagrado significa medirse a uno de los equipos con más tradición e historia del futbol mexicano.

“Me imagino que si va a llegar a muy motivado (Chivas), es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano, tiene grandes jugadores y un buen plantel, su cuerpo técnico es muy bueno, su entrenador acaba de ser ratificado, nosotros pensamos en lo que podemos hacer nosotros, venimos muy motivados también, hicimos un trabajo muy bueno en el final del torneo y así queremos seguir”, aseguró Carlos Poblete en conferencia de prensa.

Los refuerzos para el Puebla

El Directivo del Puebla también tocó el tema de las nuevas contrataciones de cara al próximo torneo y fue contundente al asegurar que en este momento el equipo está totalmente concentrado en el repechaje.

“Por lo pronto nosotros no estamos pensando en el próximo torneo, estamos pensando en la Liguilla y lo que tenemos que mejorar, ahorita nosotros no estamos pensando en otras cosas, ni en renovaciones, ni en ventas, ni en contrataciones, sabemos que el fútbol tiene esas cosas, sabemos que hemos tenido salidas, llegadas, pero hemos hecho un gran trabajo y ahora nos enfocamos en la liguilla”, aseguró.

Carlos Poblete también habló sobre el arbitraje y sobre las decisiones “polémicas” han tenido los árbitros en favor del Club Guadalajara, las cuales han tenido mucha repercusión y se han vuelto virales en redes sociales.

“Las benditas redes sociales te permiten decir, a todos, ese tipo de cosas, nosotros no estamos metidos en ese tono, la Comisión de arbitraje se encargará de eso, los árbitros se pueden equivocar, son seres humanos, pero nosotros no estamos pensando en ese tenor, nosotros no estamos pendientes de quién va venir a pitar o quien va a venir al VAR”, complementó.

Finalmente el “Bufalo” Poblete hizo un análisis del entrenador de la Franja Nicolás Larcamón.

“Los números respaldan al nuestro entrenador, hacia su cuerpo técnico, tenemos un gran Director Técnico, y que haya empatado el récord del Chelis, de mayor número de puntos en dos torneos, es muy bueno, Nicolás ha demostrado que es un gran entrenador, de la mano con nosotros hemos formado un equipo competitivo, en este torneo hicimos un buen rango de puntos, y eso es lo que tratamos: de trabajar para rendir dentro de la cancha y sacar el máximo potencial de todos”.

